„Je to velký úspěch pro klub i celé Horní Němčí,“ vnímá Zámečník,

„Jsem rád, že jsme to dokázali hlavně pro kluky, co tady hrají dvacet let. Pro ně je to vrchol kariéry. Doufám, že to to urveme i ve finále. Snad se nám zadaří,“ doufá potetovaný borec.

Z hattricku měl velkou radost, jako hrdina se ale necítil. „Nebýt kluků, kteří mi to parádně chystali, nikdy bych ty branky nedal. Je to zásluha celého týmu,“ je přesvědčený.

Sedmadvacetiletý střelec se poprvé prosadil ve 40. minutě, kdy z penalty srovnal na 1:1. Vzápětí se prosadil podruhé a svůj výkon korunoval třetím gólem po změně stran.

„I když jsme vyhráli 4:1, byl pro nás Bánov nejtěžší soupeř,“ říká. „Herně to bylo vyrovnané. Dokonce jsme prohrávali, ale kousli jsme se. Bylo důležité, že jsme výsledek do poločasu srovnali a pak přidali ještě jeden gól. Celkově v zakončení jsme byli lepší. Branku jsme dali snad ze všech šancí,“ přidává.

V Horním Němčí se vydařený duel protáhl, po postupu se dlouho juchalo. Zámečník ale spěchal domů, hned v sobotu jej čeká mistrovství republice v páce. „Oslavy budou asi velké, já ale ráno odjíždím do Životic u Nového Jičína, kde se pokusím zabojovat o zlato,“ líčí.

Horní Němčí si zahraje na stadionu Slovácka, postup do finále vystřílel Zámečník

Rodák z Horního Němčí je součástí veleúspěšné party hluckých pákařů, armwrestlingu se věnuje již osm let. Ve váze do 105 kg je čtyřnásobným vicemistrem republiky, teď by rád konečně získal svůj první titul.

„Ale oba sporty beru nastejno. Fotbalu i páce se snažím věnovat naplno. Na této úrovni se to dá skloubit,“ říká.

Rodáka z Horního Němčí, který pracuje jako lesní dělník, ve fotbale láká vyšší soutěž. V minulosti zkoušel štěstí ve Strání, v Šumicích nebo v Blatnici, ale nikde nedostal pořádnou příležitost.

Zdroj: Libor Kopl

„V Blatnici se mi docela dařilo, ale v polovině sezony jsem si poranil koleno a jaro vynechal. V dalším ročníku už na nás padla deka a my sestoupili,“ líčí.

Společně s Jakubem Svadbíkem, který působil ve Vlčnově, se vrátil do Horního Němčí a mateřskému oddílu pomohl k velkému úspěchu, do finále okresního poháru, kde vyzve béčko Hluku.

„Očekávám super atmosféru. S kluky z Hluku se vzájemně známe, může to být dobrý fotbal,“ myslí si.

Zatímco rezerva Spartaku ale válcuje soupeře i v okresní třídě a uhání za postupem, Horní Němčí si musí na účast v přeboru počkat. „Určitě by nám slušel,“ je přesvědčený.

Zalubil nasměroval béčko Hluku do finále okresního poháru, Bílovice končí

„Areál je hezký, hřiště dobré. Některé mistrovské zápasy, jako třeba se Žítkovou či Rudicemi nás nebaví. Navíc v poháru jsme si dokázali, že s týmy z okresního přeboru můžeme hrát vyrovnané mače, dokonce je porážet,“ pokračuje.

Zámečník ve volnu chodí i na ligu. Jelikož tři roky bydlí v Uherském Hradišti, pravidelně navštěvuje domácí zápasy Slovácka, občas jede i ven. „Párkrát jsem byl i na výjezdu, rád vzpomínám třeba na švédský Stockholm. Když se to nekryje, snažím se jít a kluky podpořit,“ dodává na závěr.