Sokol Hradčovice - ČSK Uherský Brod dívky 3:0 (1:0)

Branky: 20. Matušek, 45. Tomáš Hruboš, 66. Ondrůšek. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 20.

Hradčovice: Šimon Hruboš - Brulík, Janků, Kubiš, Roman Matušek, Martinka, Daniel Stuška, Dominik Stuška, Tomáš Hruboš, Ondrůšek, Marek Matušek. Střídali: Šobáň, Bičan, Moštěk, Chvíla.

ČSK Uherský Brod: Gáňa - Bujáková, Machalíková, Denisa Pavlíčková, Němcová, Rapantová, Večeřová, Adam Zpěvák, Adéla Pavlíčková, Šimon Gazdík, Tesaříková. Střídaly: Koutná, Prachařová, Žáčková, Budinová, Kročová, Horňáková, Kupcová.

"Poslední dvě tréninkové jednotky před pohárovým zápasem jsme absolvovali na velkém hřišti. Hráčky se dokázaly na změnu velikosti hrací plochy velmi rychle adaptovat, což potvrdily v samotném zápase. Za kluky z Hradčovic v ničem nezaostávaly a byly zcela vyrovnaným soupeřem. Utkání sice skončilo výhrou favorita v poměru 3:0, ale také naše hráčky měly v zápase velmi dobré momenty," chválil tým trenér Jan Gazdík, jenž na lavičce zaskakoval, neboť kouč Volodymyr Korolovych si plnil povinnosti jako rozhodčí.

Domácí žáci, kteří měli v kádru hráče i o čtyři roky starší, se poprvé gólově prosadili po dvaceti minutách. Po změně stran se přece jen projevila jejich větší fyzická kondice a dalšími dvěma góly si zajistili postup do dalšího kola atraktivní pohárové soutěže.

"Pohár pro kategorii žáků je skvělý nápad. Jednoznačně palec nahoru pro vedení okresního fotbalu. Hráči i hráčky mají obrovskou motivaci dostat se do finále, které se hraje pravidelně na ligovém stadionu Slovácka. Pro hráče je to skvělá odměna. Určitě se do pohárové soutěže přihlásíme i v budoucnu," uvedl Jan Gazdík z ČSK Uherský Brod, který je nadšený ze zájmu o fotbal ze strany děvčat.

"K pohárovému zápasu nás odjelo dvacet, takže jsem musel vybírat, kdo bude nakonec hrát. Ale to jsou příjemné starosti. Pohárový zápas jsme si všichni moc užili a jsem rád, že je o dívčí a ženský fotbal v Uherském Brodě takový zájem. Co by jiné kluby za to daly," dodal Gazdík.

Autor: Petr Zpěvák