„Pocity jsou samozřejmě skvělé, ale není to jenom moje zásluha, že jsme vyhráli. Poslední dva zápasy už byli z naší strany lepší. Oproti úvodním dvěma kolům jsme se zvedli, celkově hráli jako tým. Já byl jenom ten, kdo to zakončoval,“ říká skromně.

Bajaja začal sezonu na kraji zálohy. Až před pikantním soubojem v sousedních Březolupech jej trenér Martin Hrňa posunul dopředu, dal na hrot. Tato sázka se hostujícímu kouči vyplatila. Mladý forvard vstřelil v úvodní čtvrthodině dvě branky, hattrick zkompletoval po změně stran.

„Zápas hodnotím hodně pozitivně. Pro nás to byly důležité body, vůbec první v sezoně. Navíc jsme vyhráli nad rivalem, to vždycky potěší,“ usmívá se hrdina derby, které sledovalo 120 diváků.

Bajaja v kariéře prošel Napajedly a Mistřicemi, góly střílí od žáčků. „Tehdy mi to tam ale padalo samo, teď se na góly více nadřu,“ přiznává s úsměvem.

Zatímco dříve nastřílel i dvacet branek za sezonu, později v dorostu i mezi muži jich dává polovinu. Možná je to i tím, že nenastupuje jenom na hrotu, ale občas vypomůže i v záloze. „Prostě hraji, kde je potřeba a kam mě trenér postaví,“ říká.

Fanoušek Slovácka a Barcelony, který pracuje jako projektant rodinných domů, hraje fotbal hlavně pro radost. Žádné velké ambice nemá, vyšší soutěž jej neláká. „V Bílovicích jsem spokojený, nikam jinam mě to netáhne,“ tvrdí. „Možná že kdybych podával nějaké nadstandardní výkony, šel bych to zkusit výš, ale nyní se držím nohama na zemi,“ uvedl.

Bajaja chce hlavně pomáhat mateřskému klubu. Bílovice v posledních sezonách patří v okresním přeboru spíše za otloukánka.

Výrazné zlepšení nepřinesl ani úvod letošní sezony. Výprasky s Havřicemi a v Jarošově fanoušky spíš ze stadionu vyhnaly,. Poslední dva duely už byly lepší, byť body přineslo jenom derby v Březolupech.

„Nechci nás nijak shazovat ani přeceňovat, ale myslím, že bychom konečně mohli být ve středu tabulky. Chceme zabojovat o šesté, sedmé místo a ne se zase trápit jako v předchozích ročnících,“ pronesl.

K tomu Bílovičtí potřebují minimum absencí a poctivou tréninkovou morálku. „Je pravda, že o prázdninách jsme se pořádně všichni nesešli. Ani se nám nedařilo hrát hru, kterou bychom chtěli. Vždycky na začátku utkání jsme dostali góly, které nás brzy položily,“ říká.

A co princ? Pořád si Bajaju dobírají kamarádi a spoluhráči? „Už jsem to slyšel víckrát, pár vtípků na příjmení bylo, ale ani nevím, co bych k tomu řekl,“ dodal fotbalista.