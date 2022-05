Finále poháru OFS Jarošovský pivovar

Velké finále: SK Stříbrnice – SK Jalubí (18)

Vložené utkání dorostu (15.45)

Finálový zápas poháru OFS žáků Autoravira: Popovice/Vlčnov – Nivnice (13.30)

„Je to historický okamžik, u nás tím žije celá dědina. O zápas se zajímají i lidé, kteří běžně na fotbal nechodí, někteří budou na stadionu vůbec poprvé,“ tvrdí s úsměvem předseda oddílu ze Stříbrnic Radim Krsička.

Klub vypravuje na finálový duel autobus. Do Uherského Hradiště vyráží v 16.20, místenky nejsou potřeba.

„Pokud bude mezi fanoušky velký zájem, řidič to otočí, pojede dvakrát,“ upozorňuje Krsička.

„Spousta lidí ale pojede na utkání po vlastní ose, nikdo nechce být vázaný,“ ví dobře.

Vedení oddílu pro hráče i příznivce nechalo vyrobit speciální trika. Fanoušky žádá, aby na Městský stadion Miroslava Valenty dorazili v červených barvách. „Chceme být vidět i slyšet,“ říká známý funkcionář.

Stříbrnice se na páteční duel pečlivě chystají, favoritem je ale Jalubí, které vede soutěž, navíc oba vzájemné duely v sezoně ovládlo. „Dvakrát jsme s nimi prohráli, tak třeba to do třetice vyjde,“ přeje si Krsička.

Sílu protivníka respektuje, jeho kvalitu nezpochybňuje. „Jalubí je první v tabulce. Je nažhavené nejen na finále, ale i na postup do okresního přeboru. Bezpochyby je favoritem, ale v minulosti se již několikrát ukázalo, že to neznamená všechno,“ varuje.

Stříbrnice se ale na konci sezony potýkají s rozsáhlou marodkou. I když si finále žádný z hráčů nechce nechat ujít, spousta z nich nastoupí se zraněním či sebezapřením. „Marodka nás likviduje,“ štve Krsičku.

Dvouletý dorovnal své maximum. Nadstavba? Týmy by spíše přerozdělil

Právě kvůli absencím se klub v mistrovské soutěži dobrovolně vzdal účasti ve skupině o postup a své místo si vyměnil s Velehradem, který skončil po základní části až za Stříbrnicemi.

„Nás předsezonní cíl, kterým bylo umístění do první šestky, jsme splnili. Marodka nás bohužel dotlačila k tomu, že jsme zažádali svaz, aby nás přehodil do skupiny o umístění, ve kterém odehrajeme jenom dva zápasy,“ říká.

Pět utkání by Stříbrnice nezvládly. „Už do Mařatic jsme jeli v jedenácti lidech. Povolali jsme kluky, kteří dlouho nehráli. Za některé z nich jsem dokonce až na místě platil členství ve FAČR. Nikdo nepočítal s tím, že se dostaneme až do finále poháru. Na jaře jsme odehráli o tři zápasy víc. Jelikož Velehrad má hráčů dost a navíc chtěl hrát, dohodli jsme se na výměně. Pro fotbal je to lepší, než kdyby se kontumovaly zápasy,“ dodává Krsička.

V pátek večer ale stříbrničtí fotbalisté na trable zapomenou, zápas si užijí.

Bavit se budou i fanoušci. Na ligovém stadionu Slovácko bude rušno již od půl druhé. Ve finále poháru OFS žáků Autoravira se utká společný tým Popovic a Vlčnova proti Nivnici, předzápas velkého finále pak obstará vložené utkání dorostu.