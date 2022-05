„Všichni se na to moc těší. Tady se totiž už dlouho o ničem jiném nemluví,“ přiznává. „Je to odměna pro všechny hráče i pro fanoušky, kteří nás chodí podporovat ve velkém počtu,“ přidává.

Fotbalový oddíl z Jalubí letos slaví devadesát let, lepší dárek k významnému jubileu si nemohl dát. Parta kouče Filipa Grebeníčka je navíc blízko postupu do okresního přeboru, kde se příští rok potká i s Nedakonicemi.

Že se hráči Jalubí nemusí vyšší třídy bát, ukázal páteční deštivý duel. I když mírným favoritem byli hosté, vedoucí tým okresní soutěže skupiny A v domácím prostředí demonstroval svoji sílu a Nedakonice předčil hlavně v efektivitě.

„Radost je obrovská. Nečekali jsme, že bychom mohli vyhrát takovýmto rozdílem,“ říká. „Přitom to byl boj do poslední minuty. Soupeř byl vynikající, taky několikrát zahrozil. Nebylo to vůbec jednoduché. Měli jsme i štěstí,“ uznal.

Podívejte se: Gajdorus předpověděl výhru 3:0. Jalubí je ve finále poháru OFS

Byl to právě zkušený dvaatřicetiletý středopolař, kdo vstřelil rozhodující první branku střetnutí. Po trestném kopu Trefilíka už příliš práce neměl, protože hostující gólman Hasník jednoduchou střelu vyrazil pouze před sebe. „Je pravda, že brankář chyboval, ale ani žádný z jejich obránců nedobíhal,“ upozorňuje.

Nedakonice se sice dál snažily, ale Kolář s Gajdošíkem je definitivně srazili. „Soupeř se nevzdal, stejně jako my dál bojoval. My jsme se nezatáhli, ale naopak se snažili výsledek pojistit dalším gólem, což se nám povedlo,“ těší Vrábla, který se svými parťáky těší na finále poháru.

Proti Stříbrnicím už budou borci z Jalubí favority. „Mně je jedno, s kým hrajeme, protože všichni semifinalisté byli kvalitní,“ míní.

Stříbrnice ovládly semifinále poháru na penalty a slaví historický postup

V Jalubí začnou spřádat plány na finále až po volném víkendu, který se nesl ve znamení bujarých oslav.

Také Vrábl, který coby žák nastupoval za Slovácko a v mužích si jednu sezonu zahrál v dresu Napajedel divizi, si letošní spanilou jízdu náramně užívá. Velké ambice už ale ve fotbale nemá. „V mém věku je to spíš o partě a radosti. Samozřejmě všichni chceme vítězit a postupovat,“ líčí.

Zda je to jeho nejlepší sezona, nedokáže říct. „Těžko se mi to hodnotí, předtím byl tým jiný. Teď máme v sestavě mladé kluky, ale funguje nám to, což je hlavní,“ zakončil povídání.