Útočník Hluku B Petr Vozár v zápase 3. kola okresní soutěže skupiny A zaznamenal čtyři branky, rezerva Spartaku i díky střelecké potenci svého forvarda deklasovala rivala 10:0 a potvrdila skvělý vstup do sezony, na jejímž konci by ráda slavila postup do vyšší soutěže. „V letošní sezóně máme nejvyšší cíle,“ přitakává Vozár.

Hlučané na startu sezony excelují. Po výhře nad Mistřicemi venku potupili Kostelany 7:1 a teď načepovali desítku Ostrohu, kde dřív pivo opravdu vařilo.

Navíc objevili nového střelce. Vozár čtyři góly v jednom utkání nikdy předtím nedal. „Tohle je moje premiéra,“ přiznává s úsměvem.

Třiadvacetiletý odchovanec Spartaku nikdy mezi vyhlášené kanonýry nepatřil. V mládeži nastupoval převážně v obraně, dopředu se dostal až před čtyřmi lety. „Povedl se mi jeden zápas a tak mě tam trenér nechal,“ směje se.

Proti Uherskému Ostrohu ale nezářil sám. Kapitán Blaha se trefil třikrát, dobře hráli i další borci. „Podle výsledku nám zápas vyšel na jedničku,“ souhlasí. „Soupeř se sice snažil, ale my jsme byli prostě lepší. Nevím, zda hostům chyběli někteří hráči, ale v minulé sezóně nás třeba porazili,“ připomíná.

V sobotu ale Ostrožané neměli nárok. Hosté schytali příděl, spráskaní odjeli domů. U tvrze se naopak i týden po hodech juchalo, zapíjela se nejen dvouciferná výhra.

„Spoluhráč Peťa Baroň slavil narozeniny, tak se to hezky sešlo,“ říká Vozár.

Oslavenec měl ale před čtyřgólovým střelcem „přednost“. „Určitě jeho narozeniny měly větší váhu než moje čtyři góly,“ směje se. „Naštěstí jsem ale nebyl jediný, koho si kluci dobírali, protože i Martin Blaha dal tři góly, takže to oba budeme mít za litr pálenky. Ve dvou se to ale lépe nese,“ pokračuje se smíchem. „Když k tomu ještě připočtu článek v Deníku, tak můžu rovnou vzít dva, až to kluci zjistí,“ tuší.

Vozár patří mezi všestranné sportovce. V dětství provozoval i další kolektivní sporty. V létě si jde zahrát tenis, hokejbal nebo squash, v zimě pak hokej.

Ve fotbale zůstává věrný Spartaku, jinde nehrál. Patří do kádru béčka, s prvním mužstvem ale trénuje a odehrál za něj i tři přípravné zápasy.

„Tréninky s nimi mě i další kluky baví. Má to náboj a člověk se i pobaví různými hláškami, ale je tam velká konkurence, přišly posily a pro mě, který by se potřeboval dostat více do formy, je těžší se prosadit mezi takovými kvalitními borci,“ říká.

Osobně si před sebe žádné extra velké mety neklade, po zranění hraje fotbal jenom pro zábavu.

Rezerva Spartaku by ale začátek ročníku náramně užívá. Letos by mohla bojovat o první místo, postup. „Vrátil se nám Martin Zalubil ze Lhoty, což je pro nás vymodlená posila. Máme i trenéra, který tomu dává řád a dokonce se scházíme i na samostatné tréninky, což u nás nebylo zvykem,“ přiznává. „Na jednom tréninku nás bylo sedmnáct a na zápas se musela dělat nominace,“ nechápe.

Přitom pamatuje časy, kdy v Hluku nevěděli, jestli jich bude devět nebo jedenáct, nebo kdo si stoupne do branky. bude chytat. „Párkrát nás podržel v bráně i náš správce hřiště, kterému nikdo neřekne jinak než Hugo,“ dodává Vozár.