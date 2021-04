„Čekal jsem mnohem vyrovnanější výsledek, o to více mě zavazuje. Beru to jako vysvědčení nejen mé práce v čele okresu, ale celého výkonného výboru. Sám ani ve fotbale člověk nic nezmůže,“ zdůraznil 56letý bývalý rozhodčí a nyní stále technický delegát pro profesionální fotbalové soutěže. „S volbou dalších členů výkonného výboru jsem spokojen, alespoň můžeme dál pokračovat v rozdělané práci,“ těší Volka.

Co tedy dalšího chcete ve vašem třetím funkčním období na Vsetínsku zlepšit?

Náš největší problém je především nedostatek rozhodčích. Podle mých informací jich máme aktuálně jen devět a potřebovali bychom jich alespoň dvacet. Zatím probíhá spolupráce s ostravským fotbalovým svazem, ale řešení je to jen dočasné. Musíme rozšířit vlastní základnu sudích.

Jak změny dosáhnout?

Inspirací je práce bývalého ligového sudího Ladislava Goni ve Zlíně, po jehož vzoru bychom měli udělat školu rozhodčích. Tito adepti pod dohledem dalších zkušených sudích, i třeba z vyšších soutěží, by měli růst, měli by se stát jejich mentory. Mimo to pořádat semináře, intenzivně s nimi spolupracovat.

Co dalšího byste rád ve svém novém volebním období změnil?

Určitě zlepšit komunikaci směrem k oddílům. I právě směrem k náboru rozhodčích, aby nám pomohli přesvědčovat nové adepty. Zájem máme hlavně o ty starší, co třeba kvůli zranění nemohou pokračovat. To je směr, jak v co nejkratší době navýšit rozhodcovskou základnu.

Nenařídíte třeba klubům, aby si každý zajistil svého rozhodčího?

Pamatuji si na doby, kdy tomu tak skutečně bylo. Ale my nechceme jít touto cestou příkazů a restrikcí. Každopádně si my i oddíly musíme říci, co chceme – čekat, zda vůbec nějaký rozhodčí na náš zápas přijede, anebo sami pomoci v agitaci a vytvoření základny.

Jak to vypadá s mládeží. Na práci pro ni se v dalších okresech dost zaměřují…

My se na ni zaměřili uplynulá dvě volební období a popravdě ji považuji za výstavní. Ano, stále je co zlepšovat, ale není to náš hlavní problém. Kluby totiž pochopily, že je lepší a levnější si hráče vychovat než je pak za draho někde získávat a kupovat. Za vzor nyní dávám Valašskou Polanku, Kateřinice, Jarcovou, Zašovou a řadu dalších.

Byl jste téměř jednohlasně opět zvolen předsedou OFS. Budete mít i v dalších volbách ambice opět působit a pracovat ve vedení Zlínského krajského fotbalového svazu (KFS)?

Vzhledem k současnému silnému mandátu určitě budu opět usilovat o pozici a práci na kraji. Navíc i proto, že nyní šéfuji komisi rozhodčích a také zde máme rozdělanou práci.

Máte ambice stát se předsedou i KFS?

Nad tímto jsem nepřemýšlel, na tyto úvahy je ještě brzy. Navíc současný krajský předseda Pavel Brímus to nedělá vůbec špatně. V tuto chvíli ambice nejvyššího muže v našem regionu nemám, zvláště proto, že mě nyní čeká hromada práce na okresní úrovni. Nikdy jsme nedělal a nechci dělat věci polovičatě!

Jak moc by se podle vás mělo změnit vedení FAČR?

Rozhodně zásadně. I když jsem přesvědčen, že ze současného výkonného výboru nejsou všichni darebáci, jak by se na první pohled mohlo zdát a jak se někde prezentuje. Rozhodně neházím do stejného pytle všechny. Cítím, že především na Moravě není zásadní problém. Ten rozhodně panuje na té české v okolí Romana Berbra. Tam by si především měli udělat pořádek! Neříkám, že u nás na Moravě je vše zlaté a ideální, ale vždy se domluvíme a najdeme to nejlepší řešení pro fotbal.