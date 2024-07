„Celý rok jsme hráli s cílem zvítězit a postoupit, byla to naše jednoznačná ambice. Dokázali jsme to. Přesto to dopadlo, jak to dopadlo,“ zoufá si 50letý kouč.

Vraceli se z I. B třídy, šli do kvalitativně nejhorší ligy. Fotbalisté Velkého Ořechova během minulé sezony potvrdili velké zkušenosti, soutěž ovládli se sedmibodovým náskokem na Mladcovou B. Vysloužili si tak možnost posunout se do III. třídy.

„Budu mluvit za sebe, řeknu to však, jak to cítím: jsem hodně naštvaný!“ nezastírá rozladěnost trenér mančaftu Pavel Kopl.

Vítězství ve IV. třídě skupině A chtěli využít, posunout se. Avšak ne do vyšší soutěže na Zlínsku, nýbrž Uherskohradišťsku.

„V minulých letech jsme byli zvyklí hrát I. B třídu na Hradišti. I teď bychom to měli dostupnější, dávalo by nám to mnohem větší smysl. Mimo jiné bychom odehráli derby se sousedním Častkovem,“ těšil se nejen Kopl na parádní bitvu.

Vše k tomu směřovalo. Velký Ořechov na konci června písemnou formou informoval OFS Uherské Hradiště o svém záměru, do III. třídy skupiny A byl přijat. Idylka ovšem během prázdnin vyprchala.

„Los proběhl, bylo to připravené. Zničehonic nám oznámili, že nás neberou, ať se domluvíme ve Zlíně. Jeden klub se měl rozdělit na dva, my jsme jim najednou přebývali. Myslím si, že o tom museli vědět daleko dříve,“ míní Pavel Kopl.

Soutěže byly rozlosované i na Zlínsku. Velký Ořechov nakonec znovu musel putovat do čtvrté třídy. Podle zkušeného trenéra se však i s touto situací ještě něco dalo udělat.

„Je to o úřednické vůli. Platíme příspěvky, tito lidé by pro nás měli fungovat. Klidně do toho mohli sáhnout, znovu to rozlosovat,“ přidává svůj pohled.

„Stálo nás to jednoho sponzora i potenciální hráče, které jsme měli před domluvené. Lidé zde dělají fotbal ve volném čase, jejich nálada není příznivá.“

Jeho mančaft tak bude hrát okresní pohár na Uherskohradišťsku, ligovou soutěž na Zlínsku.

„Nechtěli jsme úplně zlikvidovat fotbal. Nezbývá nic jiného než opět hrát ve čtvrté třídě. A ukázat, že to tady děláme dobře. Jednou bychom zase rádi vyhráli a zahráli si trojku,“ přiznává Kopl.

Navázat na loňský triumf nebude snadné. Rozhodně to je ovšem v silách tohoto mančaftu. Přihlásil by se znovu do Uherskohradišťska?

„Je to hodně předčasná otázka, nechci předjímat. Vybojovat si postup není jednoduché. Uděláme však pro to maximum,“ dodává odhodlaný Pavel Kopl.

Předseda Sportovně technické komise OFS Zlín Dušan Krajčovič:

„Velký Ořechov měl jít původně hrát na Uherské Hřiště. Přihlásil se tam, slíbili mu, že ho vezmou. Počtově jim to však nevycházelo, nakonec zůstává u nás. My jsme ho tím pádem museli vzít do IV. třídy. Soutěž jsme sice už měli rozlosovanou, vždy se to však dělá pro sudý počet týmů. Kdyby Velký Ořechov nehrál, o víkendu by vždy jeden mančaft dostal volno.“