„Myslím, že pro diváky to byl výborný zápas. Opravdu se bylo na co dívat. Nám se ve Strání vždycky hraje dobře, je tam výborné zázemí, hřiště. Vyhrát mohly oba týmy, gólů mohlo padnout ještě víc. Postup nás těší, ale nijak jsme to neprožívali. Brali jsme to spíš jako poslední přípravu před novou soutěží,“ říká trenér Bánova Petr Franc.

Pohár OFS Uherské Hradiště, 2. kolo -

FC STRÁNÍ – FC BÁNOV 3:4 NA PENALTY (2:2), 3:4 na penalty

Branky: 20. Ondřej Kolaja, 38. Ondřej Benešík, 54. Jaromír Mimochodek - 30. Pavel Borák z penalty, 44. Vojtěch Klon, 47. Jakub Vacula. Rozhodčí: Fišera - Bednář, Kroča. Diváci: 68.

Podobné penaltové drama nikdy předtím nezažil. „Vždycky to skončilo po páté nebo šesté sérii, teď se to i díky brankářům protáhlo. Nám skvěle zachytal Polanský,“ chválil gólmana Franc.

Naopak smutným hrdinou sobotního pohárového dramatu byl domácí brankář Adam Želibabka.

Ač hráč, vystřídal před pokutovými kopy gólmana Josefa Čaňa.

Sice si připsal několik parádních zákroků, ale v deváté sérii jako exekutor selhal. „Celé to bylo v jeho režii,“ glosoval s úsměvem Motola.

Zato kapitán Strání B Patrik Frühauf kopal penaltu snad po patnácti letech a dal.

„Naposledy prý kopal někdy v dětství a jelikož tehdy neproměnil, měl z toho trauma. Teď už může v klidu spát, černé můry jsou pryč,“ smál se Motola.

Okresní pohár: obhájce z Hluku skončil hned v prvním kole, vypadly i Bílovice

Domácí šli do utkání i s Miklášem, soupeři naopak scházeli Mléčka či Horňák. „Chyběli nám asi čtyři kluci, které ale díky dorostencům dokážeme nahradit,“ uvedl Franc.

První poločas byl vyrovnaný a hodně ofenzivní. Padly čtyři góly, další možnosti soupeři nevyužili. Strání šlo po trefách Kolaji a Benešíka dvakrát do vedení, Bánov ale pokaždé reagoval. Prosadili se Borák z penalty a Klon.

„Škoda hloupých inkasovaných branek, jiné šance ale zase hosté nevyužili,“ říká Motola.

Také ve druhém poločase se více útočilo než bránilo, každý z týmů skóroval jednou. Na gól Vaculy ze 47. minutě bleskově odpověděl Mimochodek, který mohl zápas v závěru definitivně rozhodnout, ale v jasné šanci selhal.

Postup nakonec urval Bánov, na penaltovou show jenom tak nezapomene.