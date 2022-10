Zatímco hattricků má na svém kontě víc, na čtyři branky čekal až do neděle. „Přišlo to až na stará kolena,“ přikyvuje.

V říjnu oslaví Válek jubilejní čtyřicáté narozeniny, v domácím souboji s Nedakonicemi ale ukázal, že v okresním přeboru stále patří k nejlepším hráčům.

Poprvé se prosadil v 17. minutě, kdy otevřel gólový účet utkání. „První branka byla podařená. Za šestnáctkou se ke mně odrazil balon a já jej z otočky z voleje poslal k tyčce,“ popisuje nádhernou trefu.

Další gólové chvíle zkušeného středopolaře přišly ve druhé půli za stavu 4:2. Nejprve zužitkoval přihrávku mezi obránce a po úniku z pravé strany prostřelil gólmana na zadní tyč, o minutu později zkompletoval hattrick, když využil nedorozumění nedakonických obránců a po špatné malé domů z úhlu poslal míč do prázdné brány.

V 67. minutě pak Válek své galapředstavení završil z pokutového kopu. „Na penaltu jsem určený. Předtím jsem nějaké dal, navíc nikdo jiný by to stejně kopat nešel,“ má jasno.

OP: Babice nasázely Nedakonicím devět branek, Kněžpole zdolalo Jarošov

V závěru padly ještě další branky a Babice nakonec rivala přehrály jasně 9:3.

„Věděli jsme, že hrajeme druhý zápas po sobě doma a nutně potřebujeme získat tři body, což se nám podařilo,“ těší Válka.

„Nedakonice měly podobně bodů jako my, takže jsme chtěli doma za každou cenu vyhrát. Že to nakonec bylo takovým gólovým rozdílem je pro nás jenom dobře. Snad jsme si nějaké branky schovali i do dalších zápasů,“ doufá.

Zatímco v předcházejících duelech se Babičtí střelecky trápili, proti Nedakonicím spustili nevídanou kanonádu. „Ve většině předcházejících zápasů jsme hráli herně dobře, obstojně, ale nepadalo nám to tam. Nyní jsme to konečně protrhli a zvítězili výraznějším rozdílem,“ pochvaluje si. „Pro diváky to byl jistě zajímavý zápas. Viděli celkem dvanáct branek,“ přidává s úsměvem.

Babice, které vede známý trenér Tomáš Stýskal, se díky hokejovému triumfu 9:3 dostaly v tabulce okresního přeboru před sousední Huštěnovice na desáté místo. Vyskakovat si ale stále nemohou.

„Body musíme sbírat dál, protože jsme jich spousty poztráceli. Hlavně v předcházejících smolných zápasech v Bílovicích a doma s Traplicemi, kdy jsme pokaždé vedli a o výhru přišli až v poslední devadesáté minutě,“ připomíná.

„Klidně jsme mohli mít o čtyři body víc a bylo by to daleko veselejší. Místo toho jsme jich z šesti uhráli jenom dva a zůstali v tabulce dole,“ štve Válka.

Fotbalisté Babic ale věří, že v závěrečných třech podzimních kolech ještě něco získají a v klidu přezimují uprostřed tabulky.

Po skončení první poloviny sezony pak přijde čas na oslavy a různé zapíjení. Válek počítá s tím, že spoluhráče pohostí. Důvodem nebudou jenom čtyři vstřelené branky Nedakonicím, ale především čtyřicáté narozeniny, které v říjnu slaví. „S kluky to sfoukneme všechno při jednom, ale určitě jim nezůstanu nic dlužen,“ slibuje závěrem.