„Utkání mělo náboj, dobrou diváckou kulisu. Bylo to trošku nervózní, vyhrocené, možná až moc divoké, ale na to, že naši hráči tomu v zimní pauze asi moc nedali, tak zápas odmakali a dali do toho všechno,“ chválil svěřence po sobotním duelu Ogrodník.

Spokojený byl hlavně s defenzivní činností mužstva, i přes dva obdržené góly si Nezdeničtí vedli vzadu slušně.

„Po taktické stránce jsme to odehráli velice dobře,“ míní Ogrodník. „Domácí jsme do nějakých extra velkých šancí nepustili. Coufalík skvěle pohlídal klíčového útočníka Pavla Kříže. My jsme hráli spíše na brejky. Chvíli před koncem nás bohužel skolila velmi přísná penalta, která vyrovnané utkání rozhodla. I když jsme na konci hráli o deseti, domácí se v závěru obávali o výsledek,“ uvedl někdejší třetiligový arbitr.

Okresní přebor, 14. kolo -

1. FC SLOVÁCKO C – TJ SOKOL NEZDENICE 2:1 (0:0)

Branky: 60. Tomáš David, 86. Filip Čech z penalty – 51. Tomáš Lako vlastní. Rozhodčí: Brhel. Červená karta: 88. Michal Vaculín (Nezdenice). Diváci: 120.

Jako sudí toho zažil v kariéře spousty, ani první duel u fotbalistů Nezdenic nebyl vůbec klidný.

Velké emoce vyvolala především situace z konce první půle, kdy hostující Pavlis při rohovém kopu nešťastně udeřil domácího Vaška do tváře a hráč Slovácka C musel s poraněním v obličeji sanitkou do nemocnice.

„Náš útočník Pavlis šel stejně jako hráč soupeře do míče a došlo k nešťastnému, nezaviněnému střetu dvou hráčů, bohužel to dopadlo špatně,“ mrzelo i Ogrodníka.

I když nešlo o úmysl, domácí fandové se dožadovali vyloučení Pavlise, zranění jejich hráče jen těžce nesli.

Také spoluhráči z toho byli špatní. „Moc mě to mrzí, i kluci z toho byli špatní. Hlavně jsem je o přestávce zklidňoval, aby nezačali oplácet. Zvládli to nakonec dobře a cílevědomě si šli za třemi body,“ těší kouče Slovácka C Romana Svobodu.

První zápas jarní části okresního přeboru v Sadech byl nejen kvůli zmiňovanému střetu dost emotivní, hodně vyostřený.

Rušno bylo na střídačkách i mezi diváky. Nervozita se postupně dostala i na trávník. Domácí nesrazila ani obrovská hrubka brankáře Laka, kterému v 50. minutě po nepříliš prudkém centru Pavlise vypadl míč z rukou a odkutálel se až do sítě.

Slovácko C laciná branka nakopla, hnalo se za vyrovnáním. Umístěnou ranou k tyči se prosadil Tomáš David.

V 70. minutě mohl výsledek otočit Kříž, ale po zaváhání hostující obrany zblízka dorážel nad. Na druhé straně se Lako vyznamenal při střele Šašinky.

Klíčová chvíle přišla až v závěru. Sudí Brhel po vzdušném souboji hostujícího brankáře Vaculína s kapitánem Slovácka C Blažkem nařídil pokutový kop. Balon si vzal Čech a umístěnou ranou zajistil Sadům velmi cenné tři body.

Sokol na konci střetnutí přišel nejen o remízu, ale i brankáře Vaculína, který po sporném penaltovém verdiktu počastoval rozhodčího Brhela kritikou a obdržel červenou kartu. „Zjistil jsem, že někteří kluci jsou nedisciplinovaní. Brankář nám bude v dalších utkáních chybět,“ ví dobře Ogrodník.

Jako jeden z mála byl po celé střetnutí naprosto v klidu.

Zdroj: Libor Kopl

Nervózní zápas dochytal stoper Martin Kolínek. Žádnou práci už ale neměl. Nezdenice se i v deseti snažily vyrovnat, porážku ale neodvrátily.

„Vítězství nás samozřejmě těší, ale nerodilo se rozhodně lehce. Věděli jsme, že nás po zimní pauze čeká těžký zápas na náročném terénu. Tráva po zimě není úplně ideální, balon na ní skáče. My chceme hrát kombinační fotbal, po zemi, teď to ještě moc nešlo. Kluci potřebovali o dotyk na víc a soupeř nás dobře dostupoval,“ hodnotil duel Svoboda.

„Nezdenice na nás byly dobře nachystané. Pavel Kříž s Tomášem Davidem nedostali prostor. Navíc jsme v úvodu druhé půle dostali smolný gól, když to tam brankáři propadlo. Ale na klucích bylo vidět, že tvoří dobrý kolektiv a že se semkli a výsledek otočili,“ pochvaloval si domácí kouč.

Bývalý rozhodčí Ogrodník se po 20 letech vrací k trénování. Převzal tým Nezdenic

Slovácku C na úvod jara scházeli pouze Balaštík s Brimem, další borci je ale nahradili.

Sady se po sobotním triumfu přiblížili Nezdenicím na jediný bod, v neúplné tabulce jsou nyní šesté.

„Potřebovali jsme vyhrát, abychom se chytli, protože máme těžký los. Nyní jedeme do Nedakonic, pak máme doma Hluk B a čeká nás venku Jalubí,“ dodává Svoboda.

Nezdenice se za týden představí v Hluku.