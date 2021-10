Dvacetiletý útočník Bánova si o pozornost říká nejen příjmením, ale i nastřílenými brankami. Mladý forvard po podzimu vládne tabulce kanonýrů okresní soutěže skupiny C na Uherskohradišťsku, když v devíti zápasech nastřílel čtrnáct branek.

„Jsem určitě spokojený. Čekal jsem daleko méně gólů, obzvlášť kvůli menším zraněním uprostřed podzimní části. Většinu zápasů jsem odehrál spíš jen poločas. Kdybych to přepočítal na minuty, tak jsem odehrál zhruba celých pět nebo šest zápasů. Takže jsem rád, že se mi i tak daří,“ říká mladý sniper.

Sledujete statistiky? Díváte se, jestli Mušuta či Brulík dal o víkendu taky gól, nebo to nijak neřešíte?

Osobně se vždycky v neděli večer podívám, a co vím, tak nejsem u nás v kabině jediný. (úsměv) Víme v kabině o Majovi (Marian Mušuta – pozn. red.), který byl do léta náš bývalý spoluhráč a trenér. Párkrát jsem s ním byl přes sezonu i v kontaktu. Přál mi, ať se mi tak daří i nadále. Paradoxně když jsme proti sobě dva týdny zpět hráli a měl možnost mě ve střelcích přeskočit při zahrávání penalty, tak ji sportovně odevzdal kvůli předchozímu ofsajdu, který nebyl odmáván. Takové gesto jsme všichni ocenili.

Hecujete se třeba se spoluhráčem Radimem Veleckým, který má devět branek?

Vždycky mi ze srandy po zápase říká, že mu nenahrávám, i když jsem mu za zápas na jeden nebo dva góly nahrál. (smích) Ale vždycky se povzbudíme a makáme oba pro tým nejvíc co to jde, takže nějaké to hecování tam být musí. Radim mi na polovinu gólů nahrál a já jemu vlastně taky.

Mezi střelce patříte od dětství?

V dětství jsem většinu šancí spálil. Poměr proměněných a zahozených šancí se začal měnit až v dorostu. Už párkrát během podzimu mi po zápase fanoušci ze srandy řekli, že jsem soupeře nemusel šetřit a ty další jasné čtyři góly jsem dát mohl. Pořád nejsem úplně nejpřesnější, ale myslím že už se to zlepšilo.

Nastupujete vyloženě na hrotu?

Dřív jsem nastupoval na křídle nebo ve středu zálohy, teď hraji primárně s Radimem na hrotu.

Jak hodnotíte podzim z pohledu Bánova? Je návrat do okresního přeboru vaší prioritou?

S kluky máme jasný cíl - vrátit se do přeboru. Už dvakrát nám to pokazil covid. Po podzimu 2019 jsme skončili o bod druzí a po podzimu 2020 první. Doufáme, že tentokrát nám to vyjde.

Jaký máte v Bánově tým?

V současnosti máme převážně mladý tým, který koriguje pár zkušenějších kluků, kteří za muže v Bánově hrají déle. Někteří ještě hráli s mým taťkou. Jeden spoluhráč mi po něm i po třech letech v mužích neřekne v kabině i na hřišti jinak než Vašku. (úsměv)

Scházíte se i na tréninky nebo chodíte jenom na zápasy?

S kluky momentálně trénujeme jedenkrát týdně. Přes léto to bylo i dvakrát. Občas nás pár chodilo navíc s dorostem, ale i dorost poté taky přešel na jeden trénink týdně.

Láká vás vyšší soutěž? Kdyby přišla nabídka, šel byste?

Rád bych si výš zahrál, osobně bych byl ale nejradši, kdyby to bylo právě v Bánově. Myslím si, že naše současná parta je super a snad se nám povede si třeba v kraji zahrát. Kdyby nabídka přišla, tak bych nad ní přemýšlel, ale fotbal mě v současnosti baví nejvíce jenom díky partě v Bánově.

Jakou úroveň vlastně má nejnižší okresní soutěž na Uherskohradišťsku?

Přijde mi, že úroveň je víceméně stejná. Spíš si osobně myslím, že na Uherskohradišťsku chybí čtvrtá třída. Ale chápu, že se současným počtem týmů to nejspíš jinak nejde.

Jste rád, že se podzim dohraje? Neměl jste obavy z koronaviru?

Rádi určitě jsme, protože už dvakrát nás covid přerušil. Byli bychom rádi, kdyby to do třetice vyšlo. Obavy jsme určitě měli, ale doufáme, že přinejhorším se za určitých podmínek snad povede dohrát i jaro.