„Moc si to užívám. Vyhrál jsem v dresu rodné obce, ve které jsem vyrostl. Od tří nebo čtyř let jsem tam chodil na hřiště. Dědina si to zasloužila, protože dvacet roků nebyl žádný úspěch, až teď,“ říká osmatřicetiletý fotbalista, který skóroval v obou finálových zápasech.