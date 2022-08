„Už jsem v minulosti v jednom zápase dal více branek, ale nevybavuji si proti kterému to soupeři to bylo,“ krčí rameny bombarďák z nejnižší třídy.

Pětigólový Rybníkář bude muset po mimořádném počinu přinést do šatny nějakou lahvinku. „V takových soutěžích se nevyplatí dát gól nebo dostat kartu, kór když není úroda,“ směje se.

I když občas si občas připíše hattrick, nebo se mu povede dát více branek, typickým kanonýrem není.

Fotbal sice hraje od dětství, ale v minulosti vystřídal všechny posty včetně brankáře.

„Nebavilo mě ale dostávat góly, radši jsem jich dával a tak jsem se posunul dopředu, kde mi to sedí víc,“ přiznává.

Branek se snaží střílet co nejvíce, ale bez spoluhráčů a podpory rodiny a přítelkyně bych tolik produktivní nebyl.

Nedělní duel v Boršicích u Blatnice třicítku diváků náramně bavil. Domácí po předcházejícím ostudném debaklu 1:10 v Horním Němčí se chtěli revanšovat věrným příznivcům, potěšit je dobrou hrou i vítězstvím, což se jim podařilo, jenom duel s Přečkovicemi se poněkud zvrtl.

Padlo v něm neuvěřitelných šestnáct branek. Už o poločase to bylo 7:2!

„Je pravda, že se podobné zápasy vidí jen málo, ale já už jich v kariéře pár zažil. Výsledek připomíná spíše výsledek hokejového utkání,“ říká s úsměvem Rybníkář.

Domácí Boršice už ve 12. minutě vedli 2:0, vzápětí byl navíc po dvou žlutých kartách vyloučen hostující Michalec, což Přečkovice rozhodilo. „A my jsme využili té šance vrátit výsledek z minulého zápasu, kdy jsme dostali deset gólů od Horního Němčí,“ prohlásil.

V Boršicích se tak nálada po minulém víkendu zase zvedla. „Byli jsme rádi, že to takto dopadlo. Každý z nás měl na tom výsledku svůj podíl,“ míní.

Domácí tým si po divokém výsledku zlepšil skóre i umístění v tabulce. Po čtyřech odehraných kolech je s šesti body sedmý. V Boršicích ale žádné velké cíle nemají, hlavní je udržet fotbal na vesnici, hrát důstojně.

„Klukům bych samozřejmě postup přál, ale poslední dobou nikdo fotbal hrát fotbal nechce a hráči se shánějí všude možně. V dnešní době je to těžké. Není to, co bývalo. Fotbal už není taková zábava jako dřív,“ míní odchovanec Velké nad Veličkou, který pracuje jako profesionální voják, takže na tréninky nemá tolik času.

I proto nenastupuje ve vyšší soutěži, kterou si zahrál na jižní Moravě v dresu Kordárny „Je to o trénování a obětování volného času, kterého moc nemám,“ uvedl.

Jelikož většinu času tráví v Boršicích, opustil v létě rodnou Velkou a zamířil na Uherskohradišťsko. „Nabízelo se mi jako lepší možnost,“ vysvětluje svůj přesun mezi regiony.

Rybníkářovi stačí, když se občas podívá na Manchester United, fandí také Slovácku, za které hraje jiný Veličan Michal Kohút.

„Vždycky mám radost, když ho vidím hrát. Známe se odmala a párkrát jsme spolu ve Velké hráli,“ dodává.