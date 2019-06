Velký podíl na tom má právě někdejší útočník Uherského Brodu a Újezdce, který v letošní sezoně zaznamenal šestnáct branek. Moc gólů už zkušený devětatřicetiletý kanonýr ale nepřidá, nedělní duel s Ostrožskou Novou Vsí byl totiž jeho posledním v bohaté kariéře.

„Prostě se to tak všechno sešlo. V hlavě už jsem to nosil dřív, konec jsem ohlašoval každý rok. Kolena totiž nejsou ve stoprocentním stavu, chci se věnovat rodině a dětem,“ vysvětluje Gregor.

Zatímco předloni i loni zkušeného borce spoluhráči i kamarádi přemlouvali, aby si své rozhodnutí rozmyslel, letos už to nikdo ani neřešil. „Bylo to definitivní a jasné,“ tvrdí s úsměvem.

Nepříznivé podzimní výsledky nehrály žádnou významnou roli. Sestupu se však devětatřicetiletý Gregor bál. Loučit se pádem do okresní soutěže nechtěl. „Jsem rád, že se nám záchrana podařila,“ těší vlčnovského rodáka.

V bohaté kariéře zažil tři postupy a dvakrát smutnil po pádu do nižší třídy. Letos pozitivní bilanci udržel. „Ani si nedovedu představit, co by to pro mě znamenalo. Proto jsme se za každou cenu chtěli v soutěži udržet,“ líčí.

I když jaro Vlčnovu vyšlo, první polovina sezony byla hrozná. „Loni v létě jsme udělali jednu velkou chybu, že jsme vsadili na mladé hráče. Odchovance, kteří dříve u nás hrávali,“ říká Gregor.

„Objeli jsme vesnici a přemluvili šest kluků, kteří nám slíbili, že budou pravidelně chodit a hrát, což se ale nestalo. Jednou přišel ten, pak zase onen. Kromě jednoho se na to ostatní vykašlali,“ pokračuje. „V zimě jsme obešli starší kluky a mužstvo posílili. Navíc přišel Činčala, hrát začal Matějíček, Mikulec chodil na každý zápas, což se projevilo na výkonech a hlavně výsledcích,“ dodává.

Na Vlčnov, kde strávil posledních pět let, bude vzpomínat jenom v dobrém. „Myslel jsem si, že kariéru zakončím už v Újezdci, ale lidé z Vlčnova mě přemlouvali několik let, abych jim pomohl. Nakonec se to upeklo a já jsem rád, že jsem si tady mohl zahrát s Činčalou, Němčickým, Kameníkem a dalšími borci. Hlavně v první B třídě to byla nádhera,“ pronesl.

I když hrát už nechce, v klubu dál zůstává. Člen výboru bude pomáhat nejen prvnímu mužstvu, ale hlavně mládeži, kde trénuje přípravku. „Pořád se budu aktivně podílet na chodu oddílu. A když nás bude deset, třeba naskočím,“ usmívá se.

Kariéru si rozdělil do tří klubů. Mládežnické období strávil v Uherském Brodě. Na dvě sezony nakoukl i do prvního týmu.

Zahrál si také krajský přebor, ale následně zamířil do Újezdce, kde strávil nezapomenutelných deset let. „Dvakrát se nám podařilo vyhrát první A třídu, ale postup jsme pokaždé odmítli, protože krajský přebor byl nad naše možnosti,“ přiznává Gregor.

V Újezdci má pořád spoustu kamarádů. V kontaktu je třeba se současným kapitánem Miroslavem Kobzinkem, takže má informace i o dění v klubu a připravovaných oslavách výročí sta let od založení fotbalu. „Dostal jsem pozvánku na benefiční utkání, ale bohužel ve stejném termínu máme ve Vlčnově velký turnaj přípravek,“ dodal Gregor.