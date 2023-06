Žádnou pokutu platit nemusí, ale na dlouhou dobu přišla o hrajícího trenéra i další dva fotbalisty. Ostrožská Lhota pyká za nedohraný nedělní duel 25. okresního přeboru Uherskohradišťska v Jarošově.

Situace při zápase Jarošova s Ostrožskou Lhotou | Video: se svolením Patrika Štergenicha

Nejhůře dopadl Patrik Štergenich. Třiatřicetiletý hrající kouč vyfasoval za vulgární urážky a údajné prudké vražení do rozhodčího Konráda roční trest. „Po tuto dobu nesmí hrát ani trénovat, prostě vykonávat žádnou funkci, které je v zápise o utkání,“ uvedl předseda disciplinární komise OFS Uherské Hradiště Stanislav Zelinka.

Další hříšníci Erik Pešík a Marek Lopata dopadli o něco lépe. Po vyloučení v Jarošově, kde měli sudímu vyhrožovat a taky jej vulgárně urážet, si nezahrají šest měsíců.

„Mohli dostat trest od tří týdnů až do devíti měsíců, toto je někde v horní polovině sazby,“ říká Zelinka.

Fotbalisté Ostrožské Lhoty tresty přijali, byť z verdiktu byli zklamaní. „Pro nás je hlavní, že klub za nás nemusí platit žádnou pokutu,“ oddechl si alespoň Patrik Štergenich.

Sportovně-technická komise OFS Uherské Hradiště pak nedělní utkání, které bylo kvůli incidentu hostujících hráčů s hlavním rozhodčím Konrádem ve 41. minutě za stavu 2:1 pro domácí Jarošov předčasně ukončeno, zkontumovala výsledkem 3:0. Disciplinární komise pak sudího Konráda předala Komisi rozhodčích k šetření.

Podle Štergenicha by ale dvaasedmdesátiletý arbitr dál řídit zápasy v okresních soutěžích neměl.

Nedohraný zápas v Jarošově: tři vyloučení během minuty, hosté volali policii

„Vím, že před jedenácti let coby hlavní pořadatel napadl hráče Slavkova a dlouho nesměl vykonávat ve fotbale žádnou funkci. A nyní takový člověk řídí zápasy a kazí lidem prožitek ze sportu,“ nechápe Štergenich.

„Za mě je směšné a nepochopitelné, že mu někdo dá v tolika letech šanci,“ kroutí hlavou.

„Vím, že měl na jaře problémy i v jiných utkáních a třeba Rudice si na něj taky stěžovaly. Není to poprvé, co hrubě chyboval a do zápisu o utkání napsal nepravdivé věci. Jenom škoda, že to nevzala příslušná komise v potaz a teď za to pykají tři hráči,“ přidal zklamaně.

Zatímco Pešík se na trávník možná vrátí, Lopata po verdiktu s fotbalem definitivně končí. Štergenich v klubu zůstane a bude dál pomáhat.

Šéf sudích: Pokud se k rozhodčím budeme takto chovat, žádné další nepřilákáme

„Mám 33 let, něco už jsem odehrál, ale mrzí mě to. Kdo na zápase byl a viděl to, dá mi za pravdu, že to tak dramatické nebylo. Za mě jsou tresty nepřiměřené. Vždyť jsme v sezoně neměli žádný problém,“ připomíná.

„Je až neuvěřitelné, že jeden takový člověk může tolika lidem a celému klubu pokazit celou sezonu. Je to opravdu černá kaňka,“ dodal zklamaně.

Fotbalistům Ostrožské Lhoty přitížilo, že podle zápisu o utkání odmítali opustit hrací plochu a navíc na sudího přivolali policii, aby mu dali dýchnout. Výsledek byl negativní.