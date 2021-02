„Lidem z klubu jsem oznámil, ať se mnou už nepočítají, ale moc mi nevěří,“ říká s úsměvem jednačtyřicetiletý kouč.

Na lavičce Babic strávil rok a půl, po konci pandemie a restartu nižších fotbalových soutěžích už ale v klubu pokračovat nebude. „Jsem rozhodnutý. Mám práci ve Slovácku, kde trénuji ligový dorost, časově se to nedá stíhat,“ tvrdí.

Stýskal, který v minulosti působil u prvoligového týmu jako asistent současného šéftrenéra mládeže Slovácka Michala Korduly, si stejně myslí, že se okresní přebor ani jiné nižší soutěže na jaře nerozjedou. „Nebude se hrát,“ tuší. „Možná se dohraje pár kol, ale celá sezona určitě ne,“ tipuje.

Zatímco babičtí fotbalisté momentálně stojí nebo se připravují individuálně, v ligovém klubu se normálně trénuje. Výjimku nemá pouze první tým, ale i ženy či hráči juniorky a dorostu, kteří mají podepsané profesionální smlouvy. „Jsme na hřišti skoro každý den,“ říká Stýskal.

Přitom zatím není vůbec jasné, kdy a zda vůbec se mládežnické soutěže rozjedou. „Bavíme se o tom dlouho. Už byly dané tři termíny, kdy by se mělo začít. Já tomu ale moc nevěřím,“ přiznává. „Nedokážu si představit, že by děti nechodily do školy a my hráli fotbal,“ přidává.

Přitom dobře ví, že hlavně starší dorostenci potřebují hrát a připravovat se na dospělý fotbal. „Kluci za poslední rok odehráli snad jenom osm kol, což je pro ně špatné,“ uvedl.

Stýskal se ani ve stavu nouze se nenudí. Když netráví čas na hřišti, sleduje fotbal doma v televizi. Kromě FORTUNA:LIGY se známý kouč dívá i na anglickou ligu nebo evropské poháry.

Radost mu dělá hlavně Slovácko. Celek z Uherského Hradiště prožívá fantastickou sezonu, po víkendové výhře v Příbrami 4:1 je už třetí. „Jsem rád, že se klukům daří. Takové umístění tady ještě nebylo,“ ví dobře.