Mužstvo Ostrožské Lhoty pojalo finálový duel velmi prestižně. Před zápasem se šlo na společný oběd, všichni hráči přišli v jednotných bílých košilích. Poté následovalo slavnostní focení týmu a jeho příznivců, nechyběl ani starosta obce Roman Tuháček. Jeden autobus odjížděl ze Lhoty pro speciálně pro hráče a druhý pro fanoušky.

Gól Tomáše Fantury ve finále Poháru OFS Uherské Hradiště | Video: Libor Kopl

Trenér Lhoťanú Richard Dominik si splnil sen, vedl tým z lavičky prvoligového stadionu. Koučoval svoje mužstvo z místa, na které se jako pravidelný fanoušek a návštěvník Slovácka jenom zasněně díval. Fantastická kulisa s 1300 diváky, parádní choreo, dýmovnice a nadějný výsledek do posledních minut ho držela napjatého na střídačce. Nakonec jeho tým prohrál o jedinou branku (1:2), nutno napsat, že zaslouženě. Soupeř byl lepším týmem hlavně ve druhé půlce zápasu.

„Měli jsme zraněné nebo nevyléčené klíčové hráče. To rozhodlo, to byly rozhodující okamžiky zápasu. Neměli jsme takovou hráčskou kvalitu jako soupeř. Mrzí hlavně zranění kapitána Mirka Machaly. Má dlouhodobé problémy se svalem. Jinak by byl určitě rozdílový hráč. Pokud by byl zdravý, tak jsem přesvědčený, že by dokázal sekundovat Hlúpikovi, který nám dal dvě branky, i v herní kvalitě,“ povídal po finálovém mači kouč Lhoťanů Richard Dominik.

Samotné finále poháru má obrovskou prestiž tím, že se hraje na ligovém stadionu Slovácka. Zahrát si na prvoligovém trávníku je obrovské lákadlo pro všechny okresní týmy. Stejně to viděl i lhotský kouč.

„Byl to můj sen, zakoučovat si na ligovém stadionu Slovácka. Pro kluky to byl také super zážitek. Přijelo se podívat hodně lidí, vytvořili parádní atmosféru. Mluvil jsem s hráči bezprostředně po zápase. Zápas si užili, už z nich to napětí spadlo a myslím si, že i druhé místo je krásné. Zvláště na tomto stadionu, ke kterému máme citový vztah, chodíme tady na ligu, Teď jsme si to užili nejenom z tribuny, ale i z travnaté plochy.“

V loňské roce se hokejisté Ostrožské Lhoty dostali do finále amatérské hokejové ligy. Richard Dominik jako kapitán týmu svoje mužstvo k poháru nepřivedl.

Tentokrát skončil jako trenér znovu těsně pod vrcholem. Dají se oba finálové duely srovnávat?

„Fotbalové finále mě mrzí o trochu víc, protože k fotbalu a trénování mám specifický vztah. Mrzí mě to, že jsme byli k výhře hodně blízko. V poločase byla remíza, ve druhé půlce se dalo něco uhrát a dovést zápas k penaltám. Kluky jsem nabádal, aby si dali pozor na Hlúpika. Bohužel, moc se nám to nepodařilo,“ shrnul finálový zápas kouč Ostrožské Lhoty Richard Dominik.