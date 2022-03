Na novou práci se těší. Bývalý hráč Liberce, Mladé Boleslavi, Neratovic nebo Varnsdorfu naposledy vedl Topolnou, kde na vlastní žádost skončil loni v červenci.

Na podzim měl klid. Zápasy v nižších soutěží sledoval jenom zpovzdálí, přehled o dění v kraji ale má.

Nečekaná nabídka z Horního Němčí přišla na začátku letošního ročníku přišla. „Když mě oslovili, byl jsem docela překvapený. Vzal jsem si i nějaký čas na rozmyšlenou. Když ale přijeli za mnou k nám domů do Napajedel, věděl jsem, že o mě mají opravdu zájem. I díky tomu gestu jsme se domluvili,“ přiznává.

V novém působišti jej čeká pořádná fuška. Horní Němčí totiž nemá za sebou příliš povedené období. Na podzim vyhrálo jen kontumačně s Částkovem, k tomu přidalo jen dvě remízy a s pouhými pěti body je v tabulce okresní soutěže skupiny B na předposledním osmém místě.

„Že by mě to mělo odrazovat? To ne. Já mám právě tyto výzvy rád,“ říká s úsměvem Leitner. „Vím, že se nesestupuje, ale nechci, aby to šli kluci jenom odehrát. Naopak, chci je někam posunout. A co mám zprávy, před příští sezonou by se měli nějací hráči vrátit, ambice jsou tady větší než je současné postavení v tabulce,“ přidává.

Fotbalisté Sokola se na jarní odvety chystají dvakrát týdně. Na novém multifunkčním hřišti se scházejí vždy v pátek a v neděli. Nový kouč kvůli pobytu v nemocnici stále všechny svěřence nezná, do startu druhé poloviny ale schází ještě měsíc, času na seznámení i přípravu bude dost.

Horní Němčí doposud nesehrálo žádné přípravné utkání. Na neděli 13. března shání soupeře, za týden se pak utká s Napajedly B.