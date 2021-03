„Ať už to jsou skleničky, různé pohárky, ručník, šampón a já nevím, co ještě,“ směje se třiašedesátiletý kouč.

Milovaný klub mu nyní dělá vekou radost. Slavia v české lize dominuje, neprohrála už 33 zápasů, v Evropské lize postoupila přes anglický Leicester do osmifinále, ve kterém vyzve Glasgow Rangers.

„Slavia mi dělá velkou radost,“ přiznává. „Dobře hrála už pod trenérem Jarolímem. Tehdy ale mužstvo rozprodala a kvalita nebyla taková, jako teďka,“ míní.

„I když spousta lidí tvrdí, že Slavia si může koupit koho chce a má v mančaftu cizince, já jim připomínám, že větší půlku týmu tvoří hráči z naší ligy, kteří ještě nedávno hráli v průměrných mančaftech a nikdo moc i nich nevěděl,“ zmiňuje Provoda z Českých Budějovic, mladíka Zimu z Olomouce, ex-slováckého Kuchtu nebo karvinského Lingra.

Naposledy Trpišovského tým otočil duel na Slovácku, který hlavně díky střídání a famóznímu závěru porazil 3:2 a upevnil si pozici v čele tabulky.

„Na zápas jsem se samozřejmě díval. Musím přiznat, že Slovácko hrálo velice dobře. Spokojený bych byl i s remízou,“ přiznává.

Bývalý záložník druholigového Uherského Brodu stále vnímá rivalitu s Uherským Hradištěm a Starým Městem. Právě proti těmto dvěma týmům v minulosti Broďané svedli spoustu těžkých bitev, ale po sloučení týmů přeje i okresnímu zástupci ve FORTUNA:LIZE. „Slovácko, i když sídlí v Uherském Hradišti, my už tolik nevadí, přece jenom reprezentuje náš region, celý kraj,“ říká s úsměvem.

Jelikož Kalinovi fotbal v současné zvláštní době obrovsky chybí, snaží se zápasy sledovat alespoň v televizi, aby okoukal moderní trendy. „Zajímá mě způsob hry velkých mančaftů. Snažím se něco pochytit, abych to pak mohl předat klukům v Březové,“ přiznává.

Čtvrtý tým okresního přeboru Uherskohradišťska nyní netrénuje. „I když jsou kluci nadržení, nechceme dělat problémy a obcházet nějaké opatření,“ říká.

V Březové tak stejně jako v jiných mužstvech čekají na zlepšení epidemiologické situace, aby se mohli vrátit zpátky ke společnému tréninku. „Sníh už je z trávníku pryč, hřiště osychá. Za tři týdny bychom ho mohli vyzkoušet,“ plánuje. „Tedy pokud nám to situace dovolí,“ přidává.

Trenér Kalina je v pravidelném kontaktu s předsedou oddílu, společně všechno konzultují.

Oba věří, že se na jaře dohrají alespoň podzimní část sezony, aby se ročník mohl uzavřít a nebyl zase anulován jako před rokem. „Pokud bez divočení začneme v květnu, pět zápasů bychom mohli stihnout,“ věří.

„Je mi líto mančaftů, které jsou první dolů a chtějí jít nahoru. Naopak týmy ze spodku tabulky by sestupu neměly uniknout. Alespoň by si uvědomily, co udělaly a chytí se za hlavu,“ míní třiašedesátiletý kouč.

Březová je v klidu. Na postup nemyslí, z šestnácti body se nemusí strachovat ani o udržení v okresním přeboru. Tým navíc nijak neoslabil, naopak se v kondici udržují i hráči, kteří už na podzim nehráli.

„Slíbili, že když budeme potřebovat, tak naskočí, což je dobře, protože nás pokaždé bylo maximálně třináct,“ dodal.