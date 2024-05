Napětí i natěšenost stoupá, okresní fotbalová událost roku se blíží. Už v sobotu 1. června se na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího uskuteční finále Poháru OFS Uherské Hradiště. O cennou trofej se utkají fotbalisté Huštěnovic a Ostrožské Lhoty. Oba týmy se představí na stadionu Slovácka vůbec poprvé. Atraktivní bitva začíná v osmnáct hodin.

Penaltový rozstřel při zápase Mařatice - Huštěnovice | Video: Libor Kopl

„Na utkání se velmi těším. Zase to bude velký svátek. Střetnou se dvě mužstva z fotbalových obcí. Věřím, že bude výborná kulisa, přijde spousta lidí a že si to všichni v nádherných kulisách stadionu ligového Slovácka společně užijeme,“ prohlásil předseda OFS Uherské Hradiště František Miko.

Očekává se nadprůměrná návštěva i parádní fotbal. Favorit se hledá těžce. V okresním přeboru jsou na tom lépe Huštěnovice. Třetí tým tabulky táhne ex-ligový Filip Hlúpik, v kádru má i další mazáky, co prošli vyššími soutěžemi. Jde o Šuranského, Konečného, Mačudu nebo Piskláka.

„Všichni se těšíme. Kluci to ohromně prožívají. Nechali si vyrobit speciální finálová trika, budou nastupovat s dětmi. Kdo nemá své, tak si půjčí,“ říká s úsměvem kouč Huštěnovic Antonín Šimon.

Ostrožská Lhota nemá až tak výrazné individuality, zdobí ji však soudržnost, skvělá parta. Klíčovým mužem je Miroslav Machala, šikovnému špílmachrovi zdatně sekundují Fantura, bratří Pešíkové i další bojovníci a srdcaři.

„Kluci se moc těší. Z týmu je cítit velké odhodlání, touha uspět. Naštěstí se nám marodi dávají dohromady, budeme skoro kompletní,“ hlásí trenér Ostrožské Lhoty Richard Dominik.

Huštěnovice se dostaly do finále vůbec poprvé, Ostrožská Lhota okresní pohár vyhrála už třikrát. Naposledy v roce 2011, kdy na Širůchu ve Starém Města přetlačila Nedakonice. Po bezbrankové remíze rozhodly až penalty.

Tým tehdy vedl Josef Dominik, otec současného kouče Lhoty.

„Něco jsme si k tomu řekli, zápas jsme konzultovali, ale mám svoji hlavu,“ usmívá se syn.

Oba týmy na zápas organizují výjezd. Zatímco Lhota zaplní dva autobusy, Huštěnovičtí se přesunou do Uherského Hradiště postupně.

Podporu budou mít finalisté obrovskou. „Máme věrné příznivce, kteří nám fandí každý zápas. Mají buben i šály, určitě budou zase slyšet,“ nepochybuje Šimon.

Ostrožská Lhota je na tom podobně. „Chlapi se už čtrnáct dní scházejí v hospodě a vymýšlí choreo,“ přiznává s úsměvem Dominik.

Ten by rád zažil podobnou atmosféru jako při loňském hokejovém finále na stadion v Uherském Brodě. „Hráli jsme s Korytnou a právě fotbalisté vytvořili neskutečnou atmosféru. Doufám, že kulisa bude podobná, jenom výsledek opačný,“ přeje si Dominik.

Fotbalisté Mařatic slavili postup i hokejový titul. Vytáhli demižon slivovice

Ani jeden z mančaftů nebude kompletní. Ostrožské Lhotě schází Kamil Horák, Huštěnovice nastoupí bez brankáře Mačudy, Nguyena, jenž má operaci ramene a také dlouhodobého maroda Trňáka.

„My jsme rádi, že z nás soupeř sejmul roli favorita a do této role se sám pasoval. Víme, jak Lhotu porazit. Před měsícem jsme ji doma zdolali 5:0, teď to ale bude vyrovnanější,“ očekává Šimon.

Huštěnovice Machalu speciálně bránit nebudou, chtějí hlavně útočit. „Nemíníme vyčkávat a bránit, to není náš styl. Naposledy jsme s Babicemi ve třicáté minutě vedli 4:0 a měli další dvě stoprocentní šance. Teď se můžeme střelecky trápit, třeba nám utkání tolik nesedne, každopádně si ho jdeme užít,“ říká zkušený kouč Šimon.

„Ostrožská Lhota byla Vesnicí roku, my chceme vyhrát pohár,“ přidává odhodlaně.

OP: vedoucí Hluk B nasázel Jalubí osm branek, Nedakonice uspěly v přestřelce

Namotivovaný je i protivník, který doma na podzim zvítězil 3:0. Sobotní duel hraný na na neutrální půdě ovšem bude speciální, jiný.

„Neočekávám ale žádnou taktickou bitvu. My i soupeř chceme vyhrát, bude se útočit. Respektujeme sílu Huštěnovic, které má ve středu zálohy i v útoku kvalitní hráče, to ale my také. Bude to boj, vyhraje ten, kdo tomu dá víc,“ dodává Dominik.

Součástí finálového dne OFS Uherské Hradiště na stadionu ligového Slovácka bude i souboj žáků Prakšic se společným týmem Kostelan a Jalubí (14), a utkání dorostu mezi Buchlovicemi a Mařaticemi (16).

Hlavní utkání začíná v osmnáct hodin.