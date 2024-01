Hradila s nabídkou oslovil bývalý svěřenec Roman Vašička, kterého vedl v Nevšové. K opoře Bánova se pak přidal i jeho strýc, člen výboru David Münster. Společně pak kouče přesvědčili.

„Po konci v Nevšové jsem si dal od fotbalu chvíli pauzu. Moc jsem trénovat už nechtěl. Jelikož jsem si ale v pátek chodil zakopat s kluky z Napajedel, kde bydlím, začal jsem do toho zase trošku fušovat. Jejich trenér měl nějaké povinnosti, zrovna měl před svatbou, tak jsem jim v béčku vypomohl, ale bylo to spíš takové okrajové. Čekal jsem na něco, co by mě oslovilo,“ přiznává.

Trenér Hradil má za sebou zajímavou minulost. Prošel Slavičínem, Provodovem, vedl Nevšovou i Hvozdnou, kde však kvůli umožnění neoprávněného startu tří hráčů právě Nevšové v roce 2009 vyfasoval zákaz výkonu funkce ve fotbale na pět let.

K milovanému sportu se však vrátil. Vedl Žlutavu, naposledy byl v Napajedlech.

Nyní už cepuje třináctý tým okresního přeboru Uherskohradišťska.

Nové svěřence ale teprve poznává. „Máme za sebou asi pět tréninků na malé umělce, kde sice jde rozpoznat, kdo jak na tom je po technické stránce, ale těžko říct, jak budou kluci vypadat na velkém hřišti. Taky záleží na tom, jak si budou plnit povinnosti a přistupovat k zápasu,“ ví dobře.

Fotbalisté Bánova se v lednu scházejí vždy ve středu a v sobotu. Hrát zápasy začnou od 10. února. V zimní pauze se utkají třeba s Mistřicemi nebo Slopným.

Důkladnou prověrkou bude čtvrtfinále okresního poháru v Ostrožské Lhotě týden před soutěží.

Kádr zůstal takřka stejný. Na odchodu do Nivnice je pouze Lukáš Franc, další opory zůstávají. Vedení Bánova by mužstvo rádo posílilo, žádné nové tváře ale zatím nedorazily.