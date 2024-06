Těžký závěr sezony prožívají fotbalisté Jalubí. Po domácí porážce s Babicemi 1:2 stále nejsou zachránění, navíc musí pro nadcházející ročník hledat nového kouče. Dosavadní trenér Filip Grebeníček totiž bez ohledu na výsledek závěrečného střetnutí v Jarošově usedne na střídačku naposledy.

Trenér Jalubí Filip Grebeníček po sezoně končí v Jalubí. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Končím z osobních důvodů,“ vysvětluje.

Grebeníček má za sebou úspěšné období. Fotbalisty Jalubí dovedl k vítězství v okresním poháru i k postupu do okresního přeboru, s týmem získal v sezoně 2021/2022 double.

Okresní přebor, 25. kolo -

SK JALUBÍ – FC BABICE 1:2 (0:1)

Branky: 48. Petr Dobiáš – 9. Adam Bureš, 59. Lukáš Pítr. Rozhodčí: Krátký, Diváci: 230.

Další trofej už ale nezíská, od fotbalu si dá pauzu. Na odchodu je i kanonýr David Blaha, který se podle všeho vrací do Traplic.

Ani jeden z nich se ale nechce loučit sestupem, který Jalubí reálně hrozí. Pokud v neděli prohraje v Jarošově, skončí nejlépe dvanácté, ale předstihnout ho v případě vysoké výhry nad Bánovem mohou i Bílovice.

„Mrzí mě, že jsme to s Babicemi nezvládli. Byl to poslední domácí zápas sezony, chtěl jsem se s Jalubím loučit vítězně, což se nám však nepovedlo. Jsem zklamaný,“ povzdechl si.

Jalubí to před vlastním publikem, po bezkrevném výkonu zaslouženě padlo.

„Z naší strany to bylo vlažné, bez chuti, bez náboje. Diváci žádné galapředstavení neviděli. Babice hrály to, co potřebovaly. Potrestaly naše chyby. Jinak toho ale stejně jako my moc neměly. My jsme dali hezkou branku, ale to bylo vše,“ dodal zklamaně Grebeníček.

Hosté díky triumfu přeskočily sousední Huštěnovice, nyní jsou třetí.

„Po celý zápas jsme byli lepším mužstvem, hru měli pod kontrolou. Drželi jsme balon. Domácí sice po pohlední akci skóre srovnali, my jsme ale brzy na to přidali druhou branku a zápas rozhodli. Byli jsme efektivnější, poklidné utkání zaslouženě vyhráli,“ zhodnotil duel kouč Babic Tomáš Stýskal.

Jeho tým zakončení sezonu už v pátek, kdy doma vyzve Březovou.