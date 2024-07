Prostředí v Jalubí velmi dobře zná. V klubu osm let hrával, později zde působil i jako trenér. Kromě dorostu vedl dva roky i muže. Po angažmá ve Zlechově se vrátil zpátky.

Při soutěžní premiéře si připsal výhru v poháru nad Mařaticemi, v neděli ale kousal porážku v Mistřicích. Na půdě soupeře z nižší soutěže Jalubí v oslabené sestavě a bez náhradníků padlo 0:3.

„Domácí měli v sestavě starší a zkušenější kluky, herně na tom byli lépe. Z vyřazení vědu nedělám. Pro nás bylo důležité, že jsme postoupili přes Mařatice a nemuseli shánět soupeře,“ uvedl.

Nyní se Jalubí začne chystat na start okresního přeboru. Nový ročník zahájí v neděli doma proti Strání B.

V sestavě už nebude řada opor. Do Traplic se vrátil útočník David Blaha, Kolář odešel do Boršic, Ukrajinci zamířili do Koryčan.

S fotbalem skončili Gajdorus s Klajnem, kteří už vypomohou jenom v případě potřeby.

„Mužstvo se pokusíme doplnit nějakými kvalitními hráči,“ zůstává v klidu Daněk. Do Jalubí si přivedl svého syna, v pátek na tréninku byl i jeden Ukrajinec. Šanci v poháru dostali dva dorostenci. „Svým výkonem mě uspokojili,“ pronesl Daněk.

Fotbalisté Jalubí se pod vedením nového kouče připravují dvakrát týdně. Kromě pohárových duelů žádné jiné utkání v letní pauze nesehráli.