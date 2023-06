Ani porážka 0:3 je nerozhodila. Fotbalisté Traplic a Jankovic po závěrečném zápase s Nezdenicemi navlékli tmavě modrá mistrovská trika, které zdobil zlatý nápis Mistři, nasedli do vláčku z Kovosteelu a za obrovského jásotu se projeli oběma vesnicemi, aby oslavili triumf v okresním přeboru Uherskohradišťska.

Společný tým Traplic a Jankovic ovládl okresní přebor Uherskohradišťska. | Foto: se svolením Jaroslava Slavíka

„Po cestě jsme provolávali jména nejen hráčů, ale i funkcionářů. Byla to dlouhá jízda. Skončili jsme na hřišti v Traplicích pod pergolou, kde jsme pokračovali,“ líčí trenér společného týmu Jaroslav Slavík.

V Traplicích bylo v pátek opravdu živo. Do obce dorazila delegace ze svazu. Pohár pro vítěze přeboru kapitánovi Václavu Trávníčkovi předávali společně šéf František Miko s předsedou Sportovně-technické komise Stanislavem Němečkem.

Okresní přebor, 14. kolo -

TRAPLICE/JANKOVICE – TJ SOKOL NEZDENICE 0:3 (0:1)

Branky: 13. a 85. Marek Kolínek, 87. Radek Jančář. Rozhodčí: Kubíček. Diváci: 261.

Na trávníku stříkalo šampaňská, proudem teklo pilo i slivovice. Trenér Slavík si kromě šampaňského vychutnával oblíbené červené víno. „Hráči ale pili všechno,“ smál se kouč.

Vítězství v okresním přeboru si vychutnávali nejen hráči, členové realizačního týmu a funkcionáři, ale i fanoušci. Hlavně ti nejmladší vytvořili traplickým fotbalistům při loučení s okresním přeborem fantastickou atmosféru. „Děti nás povzbuzovaly, bubnovaly, fandily. Dokonce měly i dýmovnice, římské světlice,“ chválí chlapce a dívky.

Jedinou kaňkou na oslavách je výsledek. Společný tým Traplic a Jankovic v páteční předehrávce 14. kola nestačil na Nezdenice, rivalovi z popředí tabulky podlehl 0:3.

„V posledním zápase sezony jsme chtěli samozřejmě vyhrát a potvrdit letošní vynikající sezonu. Bohužel postupovým oslavám předcházela první letošní domácí porážka,“ štve Slavíka.

Podle něj je konečný výsledek zkreslený, neodpovídá realitě.

„V utkání jsme si vypracovali hodně šancí. Nastřelili jsme břevno, tyč, dali gól, který nebyl pro ofsajd uznaný. Hráli jsme otevřeně, pro fanoušky. Nezdenice ale byly agresivní, spoléhaly na brejky. Byl to velmi dobrý soupeř. Oproti našemu podzimnímu zápasu se o sedmdesát procent zlepšily. Opravdu u nás hrály velice dobře,“ pochválil domácí kouč připraveného a odhodlaného protivníka, který rivalovi postupové oslavy nemohl překazit.

„Byl to oboustranně bezstarostný zápas. Na domácích bylo vidět, že mají v hlavách něco jiného než fotbal, už se viděli při oslavách. I tak ale nastřelili dvě tyčky, břevno. My jsme ale také měli šance. Klidně to mohlo skončit 5:3 nebo 6:4 pro nás. Takový výsledek by dění na trávníku odpovídal víc,“ míní nezdenický trenér Jiří Vystrčil.

Hosté bylo samozřejmě spokojení, že poslední zápas sezony zvládli vítězně. V letošním ročníku skončí nejhůře třetí. „Sezonu hodnotím, kladně. Jsem rád, že jsme potvrdili loňský ročník, kdy jsme obsadili druhou příčku. Je vidět, že to nebyla náhoda,“ uvedl Vystrčil.

Zkušený kouč i přes zisk medaile nebude v Nezdenicích pokračovat. „Končím na vlastní žádost,“ přiznal.

I když chtěl být chvíli bez fotbalu, možná svoje myšlenky přehodnotí a kývne na nějakou z nabídek. „Jasno ale úplně není. Uvidíme, co bude,“ dodal.

Naproti tomu Slavík po bouřlivém víkendu a zaslouženém odpočinku začne tým připravovat na krajskou soutěž. Jankovice se do I. B třídy vracejí po roční pauze. Nyní už společně s Traplicemi.