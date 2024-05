„Bral jsem to s humorem. Klukům jsem říkal, že je to můj první hattrick v kariéře a oni zase, že bych za to měl něco donést do kabiny. Jelikož to byly mé první góly po návratu, takže určitě do kasy něco přispěju,“ tvrdí s úsměvem zkušený třiatřicetiletý záložník.