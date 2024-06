V dorostu měl možnost jít do Zlína, nosit dres ševců. Táta mu ale působení na Vršavě…

„Jsem rád, že nám to s kluky vyšlo. Určitě to oslavíme,“ plánuje talent.

Raštica patří mezi velké tenisové naděje. Pinkat do míčku začal už ve třech letech. Nyní je členem elitního prostějovského klubu. Zdokonaluje se nejen pod vedením otce, ale i kouče Jana Perůtky.

Za sebou má slušné úspěchy. Je vicemistrem Evropy ve čtyřhře, národním šampione do dvanácti i čtrnácti let. Obráží nejen turnaje v Česku, jezdí i do Polska, Maďarska nebo na Slovensko.

„Spíše se věnuji tenisu, fotbal hraji pro zábavu,“ přiznává.

Dvakrát týdně jezdí do Prostějova, jinak se připravuje v rodném Uherském Hradišti. V soutěži družstev hájí barvy dorostu Slovácka.

„Snad postoupíme na mistrovství republiky,“ přeje si.

Student gymnázia ve Starém Městě míří vysoko. Jednou by chtěl hrát s profesionály, tenisem se živit. Láká jej i Amerika, kde by rád studoval na univerzitě, přitom hrál tenis. „K tomu ale vede ještě dlouhá cesta,“ ví dobře.

I proto se snaží, nepolevuje. Vše dělá na maximum, i fotbale mu jde.

Mařatice ovládly okresní přebor dorostu. Mají double, do mužů odchází 12 hráčů

Ve středu proti Topolné byl jednou z ústředních postav Mařatic. Dal úvodní gól zápasu, v závěru nastřelil tyč. Jinak byl často u míče, střed hřiště naprosto ovládl. Jenom škoda nepřesných přihrávek. „Jsem trošku zbrklý,“ krčí rameny.

V Mařaticích jsou rádi, že ho mají. I díky Rašticovi v předstihu ovládly okresní přebor dorostu, slaví další trofej.

Na výhru proti Topolné se ale nadřely víc, než čekaly. Výsledek 3:2 úplně neodpovídá dění na trávníku. Domácí mohli vyhrát vyšším rozdílem, mít klid dřív, nakonec museli být v pohotovosti až do konce střetnutí.

„Topolná proti nám nastoupila v silné sestavě, povolala i kluky z vyšší soutěže. Pro nás to byl těžký zápas, ale zvládli jsme to,“ oddechl si.

Zdroj: Libor Kopl

Postupu do krajské soutěže si cení stejně jako triumfu v okresním poháru. „Je to nastejno. Vyhrát přebor bylo asi těžší, v soutěži je více zápasů,“ srovnává.

Zatímco většina spoluhráčů odchází do mužů, Raštica může i příští rok hrát za dorost. Tým tak i na něm bude znovu stát. „Zkusíme to udržet a až se s mladšími kluky sehrajeme, třeba vybojujeme další postup,“ přeje si.