„Oba zápasy jsme brali jako přípravu na novou sezonu, ale když jsme se do poháru přihlásili, chceme v něm dojít co nejdál,“ říká předseda klubu Václav Bujáček.

2. kolo Poháru OFS Jarošovský pivovar -

SUCHÁ LOZ – ČÁSTKOV 1:0 (1:0)

Branka: 15. Jakub Čubík. Rozhodčí: Vacula. Diváci: 65.

„V kádru máme i mladé kluky a jejich snem je zahrát si někdy na stadionu ligového Slovácka. My však dál stojíme pevně nohama na zemi. Víme, že do finále vede ještě dlouhá cesta, protože proti nám stojí i mančafty z přeboru, ale popereme se o to,“ vzkazuje protivníkům.

Suchá Loz se utkala s Částkovem po hodně dlouhé době. Diváci viděli vyrovnaný duel. Domácí si ale vypracovali více vyložených šancí, k postupu jim nakonec stačil jediný gól. „Vyhráli jsme zaslouženě,“ míní Bujáček.

Zatímco v neděli se borci ze Suché Lozi docela nadřeli, před týdnem to měli na hřišti Bystřice pod Lopeníkem o poznání jednodušší. Venku zvítězili 5:1 a dodali si kuráž do dalších bojů. „Tam to bylo jednoznačné,“ přitakává Bujáček.

Atético, jak si klub z obce s dvanácti sty obyvateli přezdívá, se do Bystřice vrátí už v sobotu, kdy startuje okresní soutěž Uherskohradišťska.

Suchá Loz v minulé sezoně skončila ve skupině B čtvrtá i letos chce hrát nahoře. „Každý fotbalista hraje pro to, aby vyhrával. I my chceme být nejlepší,“ říká Bujáček.

„Kádr máme stabilní. Za mě máme na to, abychom bojovali o nejvyšší příčky, postup do vyšší soutěže, kterému bychom se samozřejmě nebránili,“ přidává.

Kádr v krátké letní pauze zůstal téměř stejný. Pokračují všechny opory, nikdo neskončil. Defenzivu vyztužil Slovák Jakub Cingel, který hrával v rodné zemi vyšší soutěže. Nyní ale žije na Moravě a bude nosit dres Atlética. „Je vynikající, opravdová posila,“ vyzdvihuje zahraniční akvizici.

Platný bude i dorostenec Jakub Čubík, jenž se do mateřského oddílu vrátil z Bánova, kde hrával za dorost.