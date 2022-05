„Je to historická výhra,“ ví předseda oddílu Radim Krsička. „Nikdy dřív jsme se nedostali přes první kolo, nyní jsme došli až do finále. Euforie je obrovská, slaví i ti, co přijeli autem,“ hlásil přímo ze hřiště.

Semifinále Poháru OFS Jarošovský pivovar -

Stříbrnice – Spartak Hluk B 1:1 (1:0), 4:3 na penalty.

Branky: 8. Michal Brim, rozhodující penalta Stanislav Peprník. – 63. Martin Blaha.Rozhodčí: Jahoda – Řihák, Rochovanský (Doležal). Diváci: 90

Rozhodující gól vstřelil kapitán Stanislav Peprník, který šel po zranění do hry až v 85. minutě, přesto proměněným pokutovým kopem poslal svůj tým do finále poháru.

„Byl v tom i kus symboliky, protože tři roky dělá kapitána, ale poslední zápasy kvůli zranění vynechal,“ říká Krsička.

Stanislav Peprník navíc odčinil zaváhání mladšího bratra Martina, který selhal hned v první sérii rozstřelu. „Hned od začátku jsme se dostali pod tlak, do psychické nevýhody, ale nakonec kluci to obrovské drama zvládli. Postup po penaltách je asi to nejlepší, co může být,“ usmívá se Krsička.

Stříbrnice se o cennou trofej utkají v pátek 27. května s Jalubím. „Soupeře známe, protože jsme s ním v jedné skupině. Zápasy s ním bývají zajímavé, atraktivní, snad tomu bude i tentokrát,“ přeje si.

„Na utkání se všichni těšíme. Finále je něco, s čím jsme před půl rokem vůbec nepočítali. Hodláme si jej užít, ať to dopadne jakkoliv. Stadion v Uherském Hradišti je ale větší než naše hřiště,“ připomíná s úsměvem.

Favoritem je Jalubí, které s náskokem vládne okresní soutěži skupiny A, Stříbrnice jsou momentálně až páté, když získali o polovinu méně bodů než rival.

Pohár je však specifický, rozhodnou maličkosti, aktuální forma. Stříbrnice sázejí na soudržný kolektiv, výbornou partu, kterou dal do kupy zkušený kouč Pavel Nožička. „U nás výborně funguje důležitý trojúhelník vedení klubu - trenér – hráči,“ míní Krsička.

Hluk dorazil do Stříbrnic bez hráčů áčka, které v sobotu čeká šlágr s Osvětimany. Herně nepropadl, ve druhé půli si vypracoval daleko více šancí než soupeř, ale dokázal jenom výsledek srovnat, druhý postupující gól již nepřidal.

„Jsme zklamaní, protože v základní hrací době jsme byli výhře blíž,“ míní hostující záložník Zdeněk Botek. „Herně jsme na tom byli lépe. Sice jsme brzy inkasovali, ale za nepříznivého stavu 0:1 jsme nedali tři nebo čtyři šance. Po vyrovnání už se hrálo mezi šestnáctkami a čekalo se na penalty,“ přidává.

Stříbrnice sice hned na úvod neuspěly, ale Hlučané zahodili dva pokusy. Proti domácímu brankáři neuspěli Blaha s Kuřinou, trefy Botka, Gáška a Matejky k postupu nestačily.

„Byl to vyrovnaný zápas. Nám se podařilo rychle dostat do vedení, pak trošku zamíchalo kartami počasí. Za deště jsme se zbytečně zatáhli a Hluku se podařilo po velkém tlaku srovnat. Pak to až do poslední chvíle bylo zajímavé,“ hodnotí duel Krsička.

Šťastnější nakonec byly Stříbrnice.