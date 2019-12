Letos zkušený třicetiletý fotbalista Osvětiman pálí ostrými hned od začátku a má našlápnuto překonat osobní rekord dvaatřiceti nastřílených branek v jedné sezoně, když po polovině ročníku jich má na svém kontě rovných dvacet.

„Abych byl upřímný, nad počtem gólů ani moc nepřemýšlím. Samozřejmě každý je rád, že střílí branky, což platí hlavně o útočnících, ale já jsem jich mohl dát mnohem víc,“ cítí Zýbal.

Rodák z Moravan u Kyjova, který v kariéře prošel právě Kyjovem nebo Vracovem, si každoročně drží svůj střelecký standard a pokaždé atakuje třicetigólovou hranici. Ani letos tomu není jinak.

„Musím se přiznat, že těžím hlavně z výborné práce kvalitních spoluhráčů, kteří mi dělají veškerý servis,“ tvrdí skromně věhlasný kanonýr.

„Jeden vedle druhého jsou to povahově výborní kluci, navíc super fotbalisté, takže pro mě je to jednodušší a jen slízávám tu smetanu,“ přidává s úsměvem.

Střelcem je od mládí, což dokazuje i v Osvětimanech. V klubu, kterému šéfuje známý podnikatel a hradní kancléř Mynář, působí už sedmou sezonu a pokaždé byl nejlepším kanonýrem nejen ambiciózního týmu z Uherskohradišťska, ale i celé soutěže.

„Poprvé mi dali i nějakou sošku, ale pak toho rychle zanechali. Přece jenom to asi nemělo cenu,“ směje se Zýbal.

Pokud mu forma i zdraví vydrží, zůstane na střeleckém trůnu dál. Otázka je, kolika přesnými zásahy se bude po konci sezony v červnu pyšnit.

„To vůbec neřeším. Ale rekord by mohl padnout,“ cítí zkušený forvard.

Zýbal ale není v sestavě nadupaného mančaftu jediným bombarďákem . Celkově druhým v pořadí je Jakub Salay. „Kuba je stejně jako já typický střelec. Vždyť má patnáct gólů,“ připomíná.

Že by si ale útočníci kradli branky, nehrozí. „Vzájemně se doplňujeme. Jednou dá gól on, jindy zase já,“ říká.

Což jenom dokazuje, jaká v Osvětimanech po podzimu vládne pohoda. Parta kouče Němčického na podzim klopýtla pouze dvakrát a do jarních odvet půjde s luxusním sedmibodovým polštářem před druhými Bojkovicemi.

„Letos si to můžeme prohrát akorát sami,“ ví dobře Zýbal.

Že by někdo zastavil tým nabitý hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží, je nepravděpodobné. „Náš cíl po třech druhých místech je konečně soutěž vyhrát,“ tvrdí.

Soupeře ale hlavně zajímá, zda Osvětimany v případě očekávaného triumfu půjdou konečně nahoru.

„To je otázka spíše na vedení a na našeho šéfa, já jsem jenom fotbalista. Ale pokud bychom soutěž vyhráli a nepostoupili, bylo by něco špatně. Takže já bych šel do krajského přeboru,“ říká Zýbal.

I on cítí, že mužstvo svojí kvalitou do I. A třídy nepatří.

„Soutěž je pořád stejná. Zatímco ostatní týmy jsou dobré, vyrovnané, my jsme je jim dost odskočili,“ vnímá Zýbal.

„Přišel Šumi, máme ligového trenéra, který studuje profilicenci. Asi už jsme měli krajský přebor dávno hrát,“ prohlásil.

Jediné, co se Osvětimanům na podzim nepovedlo, byl duel v Bojkovicích, kde v předposledním zápase padly 1:2. „Je to jediná kaňka,“ říká.

„Na druhé straně kdybychom i tam vyhráli, měli bychom náskok už dvanáct bodů, takže by bylo úplně a na jaře by nebylo o co hrát,“ pokračuje známý fotbalista, který střílí góly i v zimě, když s kamarády hrajte tradiční Kyjovskou halovou ligu.

„Ale mám rád všechny sporty, takže chodím třeba hrát squash nebo se chystám na lyže,“ dodává.