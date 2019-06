Už se zdálo, že finálový zápas poháru spěje k penaltovému rozstřelu, ale právě zkušený snajpr Jankovic obrátil deset minut před koncem misky vah definitivně na stranu favorita.

Podle jeho slov vstřelil jednu z nejdůležitějších branek v jeho bohaté kariéře. Je ovšem nutno přiznat, že se trefil po parádní nahrávce Radima Brázdila.

„Vašek Šustr je náš velký žolík, celý druhý poločas jsem na něj řval, ať prodá, to co umí,“ emotivně okomentoval vítěznou trefu jankovický kouč Vladimír Pól.

Popište vaši vítěznou branku?

Radim Brázdil uhrál super balon, sklepl si ho na prsa a přihrával. Stopl jsem si ho, trošku jsem počkal a zpoza obránce jsem vystřelil. Myslím si, že brankář nemohl nic vidět.

Branka byla levačkou. Je to vaše silnější noha?

Ano, je to silnější noha. Letos jsem dal v přeboru šest branek. Tato ve finále je asi jedna z nejcennějších v kariéře.

Jak moc náročné bylo finále?

Začátek byl náš. Prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Potom se hra vyrovnala a ke konci první půlky už nás tlačil Jarošov. Druhý poločas to byl dvacet minut takový nijaký fotbal. Pak jsme začali víc běhat a dávali si balony víc od nohy. Myslím si, že jsme si šli za vítězstvím víc, asi jsme si ho zasloužili.

Podle pořadatelů bylo v hledišti 1 398 diváků. Co říkáte atmosféře zápasu?

Už loni bylo na finále hodně lidí. Teď to bylo ještě lepší, bylo i tím, že jsme finále vyhráli – paráda.

Jak se vám hrálo na ligovém trávníku?

Osobně už jsem tu hrál několikrát, rád se sem vracím. V mládí jsem tady hrával za mládežnické celky Slovácka. Je to super, jenom to hřiště je moc velké (směje se).

Mimo zisk poháru to vypadá, že v letošní sezoně postoupíte do krajské soutěže.

No, vypadá, ale poslední krok je nejtěžší, aktuálně máme v zápasech nějakou deku. Do konce sezony musíme všechno vyhrát, nesmíme se spoléhat nato, že druhý Slavkov někde klopýtne.

Pokud se vám postup podaří, na jaké umístění si v kraji troufáte?

Nebude to žádná hitparáda, ale věřím, že klidný střed tabulky hrát můžeme. Je domluveno, že se mančaft musí posílit o tři čtyři hráče.

Šéf fotbalu v Jankovicích: Nás největší úspěch v historii



Za výhrou jankovických fotbalistů rozhodně nestojí jenom kvalitní hráčský kádr. Svoji zlatou medaili si jistojistě zaslouží i šéf fotbalu v Jankovicích Radek Šilc.



Po závěrečném hvizdu vystartoval slavit jako první. Bylo vidět, jak moc je pro něj zisk trofeje důležitý. Po zápase z něho tryskala pravá radost z úspěchu. Byl právě na vrcholu své funkcionářské kariéry.



„Fotbal dělám přes třicet let, je to největší úspěch jankovického fotbalu v jeho 87 leté historii,“ emotivně okomentoval úspěch svého týmu a když se podíval po ligovém stadionu tak ještě dodal.



„Přišlo hodně lidí, byli skvělí. My jsme to na hřišti urvali. Mám z toho velkou radost, je to paráda, je to super,“ rozplýval se zkušený funkcionář.