Na finálovém zápase Lhoťanů nesměl scházet starosta obce Roman Tuháček. Bývalý gólman nenesl prohru svého týmu nijak dramaticky a pochválil mančaft i za druhé místo.

Gól Tomáše Fantury ve finále Poháru OFS Uherské Hradiště | Video: Libor Kopl

„Čekal jsem, že naši kluci vyhrají, ale Huštěnovice daly jeden gól navíc. Bohužel, o tom je sport. I přes prohru musím naše borce pochválit. Hráli statečně, bojovali srdnatě. Snad to po prohraném hokejovém finále v loňském roce vyjde někde do třetice. Na druhou stranu musím říct, že i druhé místo je nádherné. Klukům moc děkuji,“ uvedl první muž vesnice roku 2023.

Finálový zápas pozorně sledoval také Tonda Matuštík, který v roce 1966 přispěl k zisku poháru dvěma góly.

Lhota tehdy porazila Babice 4:0.

Jak on viděl finálový duel?

„Po našem vstřeleném gólu jsem si přál, aby nám to vydrželo. Škoda, že jsme inkasovali v závěru poločasu. Pokud bychom vydrželi hrát delší dobu na remízu, tak by byl soupeř nervózni a mohli jsme jim brnkat na nervy až do konce zápasu a dotáhnout zápas penaltám,“ myslí si jeden z pamětníků lhotského fotbalu.