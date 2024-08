Fotbalisté Mařatic (modré dresy) vstoupili do okresního přeboru výhrou 8:3 na půdě Babic.

Slova o dalším postupu na konci minulé sezony pobavila. Že fotbalisté Mařatic nebudou v okresním přeboru Uherskohradišťska pouze do počtu, ukázal již první zápas. Svěřenci trenéra Pavla Strakáče při premiéře ve vyšší soutěži zničili Babice. Soupeři za poločas nastříleli sedm branek, nakonec venku vyhráli 8:3 a vyslali jasný signál soupeřům.

„S námi musí všichni počítat,“ prohlásil předseda Mařatic Radomír Vlk.

V týmu nováčka panuje po nedělním galapředstavení velká spokojenost. „Zápas v Babicích nám vyšel náramně. Kluci hráli velice dobře. Po zisku míče jsme se tlačili dopředu, měli jsme tam krásné útoky, střely. Byli jsme po všech stránkách lepší,“ říká Vlk.

Okresní přebor, 1. kolo -

FC BABICE – SK MAŘATICE 3:8 (0:7)

Branky: 53. a 62. Milan Válek, 79. Lukáš Pítr – 4. a 36. Roman Mařák, 11. a 43. Martin Procházka, 20. Lukáš Černý, 30. Dalibor Prekop, 71. Ondřej Stašek. Rozhodčí: Kroča. Diváci: 85.

Hosté v první půli dominovali, vyšlo jim všechno. „Prostě nám to tam napadalo. Do čeho jsme kopli, z toho byl gól,“ uvedl.

Soupeře mu bylo až líto. Babice nebyly úplně neškodné, za stavu 0:2 dokonce trefily tyč, ale jinak tahaly za kratší konec.

„Zápas rozhodl první poločas, který jsme prohráli 0:7. Soupeř byl ve všech herních činnostech lepší. Byl běhavý, agresivní, efektivní. Do čeho kopl, to nám tam spadlo. My jsme hráli bez soubojů, bránění,“ prohlásil trenér Babic Tomáš Stýskal.

„Do druhého poločasu jsme šli s tím, že ho chceme vyhrát, což se nám taky povedlo. Možná to bylo tím, že soupeř polevil, prostřídal, ale celkově jsme po krátké letní pauze vystřízlivěli,“ ví dobře.

Také v Babicích mají v létě problémy s morálkou. Nikomu se moc trénovat nechce. „Někteří kluci by si měli uvědomit, že to ale bez tréninku nepůjde,“ říká Stýskal. Domácím citelně scházel dlouhodobě zraněný Horníček, nebyli ani Litoši.

Zato Mařatice byly na úvod sezony kompletní. Dvěma brankami se v novém klubu uvedla posila z Prahy Martin Procházka. Prošel Vyšehradem, Podolí či Mirošovicemi, nyní si zahraje fotbal na Slovácku.

Další novou tváří je brankář Petr Kozelek, jenž odchytal druhý poločas.

Fotbalisté Mařatic divokou výhrou 8:3 naladili věrné fanoušky na domácí duel s Březovou, která porazila Kněžpole 5:0. Nedělní dopolední duel tak slibuje atraktivní podívanou, spoustu branek.