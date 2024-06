„Někdy to prostě sedne. Z hlediska počtu vstřelených branek to byl můj nejvydařenější zápas kariéry,“ přiznává jednačtyřicetiletý stoper.

Na výhře 5:1 měl zásadní podíl. Žádný ze spoluhráčů se proti poslednímu týmu tabulky netrefil, skóroval výhradně Šlechta.

„Pokladník to spočítal na litry. Co gól, to litr slivovice,“ směje se hrdina utkání 24. kola okresní soutěže skupiny A na Uherskohradišťsku.

Mimořádný počin nijak zvlášť neslavil. Jen si dal po zápase pivo na žízeň, štamprli slivovice na úspěch a taky klobásu, aby zahnal hlad.

„Za dva týdny máme ukončenou, na ní to určitě náležitě oslavíme,“ ví dobře.

Šlechta prožívá povedenou sezonu. Střelecky se mu daří. V osmnácti zápasech dal třináct branek, víc gólů v jednom ročníku nikdy nedal. „Na obránce celkem slušná bilance,“ culí se.

Na hrotu útoku nastupuje pouze výjimečně. V letošním ročníku byl v předu jen třikrát, jinak hrál spíše stopera. „Trenér dostatečně nevyužívá mého střeleckého potenciálu,“ směje se.

Proti Popovicím ale zářil. Čtyřikrát se trefil ze hry, jednou proměnil pokutový kop, na který určený ale nebyl.

„Poslední dvě penalty u nás kopal brankář a vedl si skvěle, ale ten je nyní zraněný, tak mě dal do ruky balon spoluhráč abych dal hattrick. Kopat jsem ani nechtěl, nabízel jsem balon Pavlu Hastíkovi, ale necítil se. Zápas mu moc nesedl, při tom je to rozený střelec,“ říká.

Sušice víkendový zápas zvládly s naprostým přehledem. Brzy vedly 2:0, po změně stran soupeře dorazily. Nic složitého.

„Pro diváka to nebyl zrovna atraktivní zápas, ale pro nás to byly tři cenné body. Potřebovali jsme vyhrát, poslední zápasy se nám moc nedařilo. Určitě jsme byli lepším mužstvem, spoustu šancí jsme ještě zahodili, ale vítězství bylo zasloužené,“ uvedl.

Fotbalisté Sušic díky přesvědčivému triumfu a lepšímu skóre přeskočily Březolupy, nyní jsou osmé.

„Ať dopadnou poslední zápasy jakkoliv, sezona pro nás nedopadne špatně. Za poslední roky bude v Sušicích patřit mezi úspěšné,“ míní.

Týmu se herně dařilo hlavně na podzim. Po několika výhrách se držel nahoře, proháněl favority, pohyboval se kolem čtvrtého místa.

„Bohužel na jaře už to tak dobré není. Kvůli zraněním a absencím klíčových hráčů jsme moc zápasů nevyhráli,“ připomíná.

Kádr Sušic tvoří nejen starší a zkušenější borci, ale i mladší kluci, kteří se pomalu zapracovávají, ale je nás málo, tak jako asi všude, hráči nejsou, zájem o fotbal upadá,“ mrzí Šlechtu.

Ten začínal v žácích Synotu. Prošel mládeží Traplic, dorost strávil v Jalubí, v mužích pendloval mezi Košíky a Sušicemi.

Právě na éra v Košíkách nejraději vzpomíná. „Měli jsme skvělý tým, výborné hráče a nejlepší partu, jakou jsem nikde jinde nezažil. Dvakrát jsme postoupili o soutěž výš, oslavy byly neskutečné, na to nejde zapomenout,“ líčí.

V jednačtyřiceti letech už servisní poradce ve firmě Araver žádné velké ambice nemá. Kariéru končit ještě nechce, byť věk už je občas znát.

„Dokud manželka povolí, budu hrát,“ vtipkuje. „Záleží hlavně na zdraví a okolnostech, ale už pomalu cítím, že se konec blíží,“ zakončuje povídání.