„Jsem moc rád, že jsme výsledek na konci střetnutí otočili. Měli jsme samozřejmě štěstí, zápasu by více slušela remíza,“ uznává sportovně trenér Traplic Jaroslav Slavík.

Hosté z Jarošova zbytečnou ztrátu těžce rozdýchávali a ještě po návratu domů u piva nechápali, jak mohli dobře rozehraný duel ztratit.

Okresní přebor, 2. kolo -

TJ TRAPLICE – TJ SLAVOJ JAROŠOV 3:2 (0:1)

Branky: 65. Dominik Deutsch, 88. Michal Janků, 90. David Blaha - 42. Filip Mach, 57. Marek Běťák. Rozhodčí: Hutěčka. Diváci: 120.

„Nedokážu popsat, co se na konci utkání stalo,“ kroutil hlavou trenér Slavoje Vojtěch Jančík.

Hrající sekretář v neděli nenastoupil, parťáky dirigoval z lavičky.

Po utkání byl ale dost skleslí. „Porážka nás všechny mrzí, pro nás je to zbytečná ztráta,“ ví dobře.

„Herně jsme se totiž zvedli, byli jsme fotbalovější než soupeř. Byli jsme více na míči, náš výkon byl fajn, ale stejně jako v poháru v Babicích před dvěma týdny jsme obdrželi dva góly během dvou minut,“ nechápal.

Stejně na tom byl i soupeř. „Domácí musí být překvapení z toho, co se stalo a jak získali tři body. Samozřejmě Traplice v zápase ukázaly svoji kvalitu. I my jsme byli skoro kompletní. Pro nás to byl smolný zápas,“ ví dobře.

Z porážky ale tragédii nedělá. „Pro nás je hlavní, že se zlepšujeme, výsledky snad přijdou později. Přece jenom to byl náš první zápas. Nevěšíme hlavy a jedeme dál. Za týden hrajeme s Kněžpolem, budeme chtít vyhrát,“ burcuje.

Fotbalisty Jarošova mrzelo i zranění Pařenici, jenž má prasklinu ve svalu.

Traplicím scházel nejen Gelien, který byl v práci, ale i Rozhon. Ten se na utkání nedostavil.

Domácí to zvládli i bez něj. Přitom v brance měli jednačtyřicetiletého veterána Miroslava Konečného. Zaskočil za vyloučeného mladíka Musiola, do branky si stoupl po sedmi letech, i tak spoluhráče podržel.

„Po prvním poločase jsme prohrávali 0:1. Soupeř šel do vedení střelou zpoza šestnáctky po odraženém míči. Jarošov byl dvacet minut lepší, šance ale byly na obou stranách,“ říká Slavík.

„Ve druhém poločase dali hosté zase po odraženém balonu banku na 2:0. Za tohoto stavu jsme všechno vsadili na jednu kartu. Podařilo se nám výsledek zkorigovat,“ pokračuje v hodnocení.

Pak šel hostující hráč sám na Konečného, který předvedl výtečný zákrok a Traplice podržel. Závěr patřil domácím. V 88. minutě dal Janků na 2:2 a následně Blaha po chybě gólmana završil obrat.