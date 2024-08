Jak se díváte na plánovanou reformu, restrukturalizaci soutěží? Jak se už dotkla, dotkne vašeho okresu?

Reforma soutěží se spíše dotkne vyšších soutěží. Počítá se totiž s dvoustupňovým systémem, což se dotkne zejména krajských soutěží, kde se hrají soutěže tři. U nás se už dlouhodobě hrají mužské soutěže dvě a v případě vyššího počtu přihlášených mužstev může náš svaz otevřít i základní třídu, tedy 10. ligu. Tomu všemu ale musí předcházet postupový a sestupový klíč, vyhlášený rok dopředu. A jestli místo okresního přeboru se bude soutěž jmenovat 8. liga, je celkem jedno.

Zvyšuje se nebo snižuje zájem klubů o fotbal, fotbalové soutěže? Řešíte úbytek týmů?

V počtu mužských soutěží je stav setrvalý, i když některé oddíly jsou z důvodu malého počtu hráčů na hraně. Co je potěšitelné, je rostoucí počet dorosteneckých družstev, do soutěže dorostu se nám přihlásilo 18 výběrů! Když připočítám, že nám krajské soutěži hraje dalších 14 týmů, je to stav příznivý. Teď si jenom přát, aby hráči z dorostu v co největším počtu pokračovali i v mužském fotbale. U žáků je stav podobný, rozšířili jsem kategorii mladších žáků, celkový počet družstev je kolem sta!

Jak to aktuálně vypadá se zájmem o kariéru rozhodčího?

V tomto směru musím pochválit činnost komise rozhodčích, počet sudích se zvýšil o 13 nových. Většinově se jedná o mladé rozhodčí, čímž se snížil i věkový průměr. Teď si jenom přát, aby se jim tato činnost zalíbila a nenechali se otrávit někdy až nepřátelským prostředím, které jsou schopni diváci, funkcionáři a hráči rozhodčím vytvořit. Kluby si musí uvědomit, že rozhodčí jsou nedílnou součástí fotbalu, nejsou stejně jako hráči profíci a občas i oni udělají chybu… Každopádně rozhodčích není stejně nikdy dost, v ideálním případě by totiž mělo být obsazení mužských soutěží kompletní trojicí rozhodčích. A stále nemáme.

Jako jeden z mála okresních svazů pořádáte Okresní pohár…

V tomto směru se musíme pochválit. Pohár je výstavní skříní našeho okresního fotbalového svazu, loni už jsme oficiálně k žákům a mužům otevřeli i pohár dorostu a i letos tomu tak bude. Touha zahrát si na ligovém stadionu 1. FC Slovácka před návštěvou patnáct set diváků je pro hráče lákavá. I touto cestou bych chtěl poděkovat vedení ligového klubu za umožnění pořádat finálový den na ligovém pažitu a v ligovém prostředí.

Letošní losování soutěží provázely komplikace. O co šlo?

Komplikace byly s přihlášením mužstva Velkého Ořechova do okresní soutěže mužů. V době podání jejich přihlášky jsme již jistě věděli, že soutěž nepřihlásí béčko Dolního Němčí, další kluby účast jen zvažovaly. Nakonec se přihlásily všechny kluby, navíc se znovu samostatně přihlásily Jankovice a rázem bylo zaděláno na problém, kdy se původně nalosovaly tři skupiny. Pro některé oddíly to bylo málo zápasů, pro jiné akorát. Nakonec došlo k dohodě, že Velký Ořechov bude hrát na Zlínsku a okresní soutěž mužů bude u nás ve dvou skupinách po 14 účastnících. Abychom do budoucna těmto věcem předešli, stanovíme termín přihlášek do nového soutěžního ročníku v souladu se Soutěžním řádem do konce května roku 2025!