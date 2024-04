Tolik branek v jednom utkání vstřelil někdy v přípravce před třiceti lety. „U mě je to spíš taková anomálie, která se stane jednou, v mém případě dvakrát, za život,“ usmívá se sedmatřicetiletý fotbalista.

„Já jsem nikdy góly moc nedával, hrával jsem spíše v obraně. Nemám na branky čich, chybí mi i potřebný klid v zakončení,“ tvrdí s úsměvem.

Proti Drslavicím se mu ale neskutečně dařilo. Poprvé udeřil ve 13. minutě, kdy zvyšoval už na 3:0. Pak se trefil před poločasem, další trefy si schoval na druhou půli.

Hattrick zkompletoval v 69. minutě, v závěru pak pečetil jasný triumf Vážan.

„Všechny mé branky padly po krásných centrech od mých spoluhráčů a já už to jen uklízel do prázdné brány, takže je to z drtivé většiny zásluha mých parťáků,“ říká skromně.

Po mimořádném koncertu bude muset spoluhráče obdarovat, do kabiny něco přinést. „Pokladní je můj švagr, tak snad to nějak pohlídá, aby to moc nebolelo,“ doufá.

Po nadmíru vydařeném utkání měl dobrý pocit, v minulosti však odehrál již lepší utkání.

„Ale tím, že jsem opravdu sváteční střelec a že branky pomohly k výraznému vítězství, tak asi bude patřit k těm lepším,“ souhlasí.

I když po většinu kariéry nastupoval v obraně a gólům spíše zabraňoval, v poslední době jej trenér Pavlíček posílá do útoku. Důvod je zřejmý. „Zase tak moc toho nenaběhám a v útoku to není tolik vidět,“ culí se.

Fotbalisté Vážan mají sezonu jako na houpačce. I když umí zabrat a pro každého soupeře jsou nepříjemný protivník, občas přijde výpadek, zbytečná ztráta.

„I přes občasné nezdary si ale zápasy užíváme, máme výbornou partu, trenéra a vedení, které fotbalem žije a dělají vše proto, aby fotbal ve Vážanech bavil fanoušky a byl pro obec kulturním obohacením,“ říká.

K tomu přispívá i Hlaváček. Byť do Vážan dojíždí, díky rodinným vazbám nadá na obec se čtyřmi stovkami obyvatel dopustit.

„Mám tam babičku, takže jsem tam vyrůstal a jsem rád, že třeba i takovým způsobem můžu Vážanům pomoct,“ uvedl.

Vysoká výhra 8:1 nad třetími Drslavicemi potěšila všechny. Podobný výsledek před utkáním nikdo nečekal.

„V té naší "pralesní lize" můžou být výsledky někdy hodně nepředvídatelné. Někdy vám chybí dva nebo tři klíčoví hráči, což je hned znát. Drslavice zřejmě nebyly kompletní a my jsme na domácím hřišti nepříjemní pro každého. Dobře jsme vstoupili do utkání, dali rychle branky a už hráli celkem v pohodě, což se nakonec projevilo i v celkovém skóre,“ prohlásil.

Sedmatřicetiletý Hlaváček se fotbalem už pouze baví. V minulosti byl dlouho spjatý se Slováckem. V ligovém klubu vedl dívky, dorostenky dokonce dovedl k mistrovskému titulu. Později trénoval i chlapce. Působil u kategorie U16, U17 a U18, kvůli vlastním dětem s trénováním skončil.

„Trenéřina na vrcholové úrovni je časově docela řehole a jelikož máme dva malé syny, tak teď to není úplně téma. Ale třeba bych časem někde na výkonnostní úrovni trénování oprášil, pokud bude zájem,“ zakončuje povídání.