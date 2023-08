Fotbalisté Slovácka C se po třech porážkách konečně dočkali první výhry v letošním ročníku okresního přeboru Uherskohradišťska. Svěřenci trenérů Romana Svobody a Aleše Bahuly doma v Sadech zdolali Jalubí 2:0 a poslali nedělního soupeře na dno tabulky.

Fotbalisté Slovácka C (bílé dresy) ve 4. kole okresního přeboru zdolali Jalubí 2:0. | Foto: Deník/Libor Kopl

Slovácko C bojovný duel 4. kola rozhodlo dvěma brankami v závěrečných dvaceti minutách. Nejprve se parádně za přispění tyče prosadil dorostenec Denis Kocman, pojistku v nervózním závěru přidal Tomáš David.

„Jsme moc rádi, že jsme utkání po třech porážkách zvládli a konečně vyhráli. Určitě to řádně oslavíme,“ radoval se jeden z trenérů Slovácka C Aleš Bahula.

Okresní přebor, 4. kolo -

1. FC SLOVÁCKO C – SK JALUBÍ 2:0 (0:0)

Branky: 74. Denis Kocman, 87. Tomáš David. Rozhodčí: Mahdal. Diváci: 213.

Borci ze Sadů právě takovouto vzpruhu po předcházejících nezdarech potřebovali. „Už jsme z toho byli docela zborcení,“ přiznává Bahula.

„Víme, že tady máme nový tým, takže chvíli potrvá, než si to všechno sedne. Věřím tomu, že se to zápasem s Jalubím odšpuntovalo a že to už bude jenom lepší,“ doufá nejen Bahula.

„Chápeme, že v tomto složení nehrajeme dlouho, ale kluci trénují, všechno funguje, jak má. Já myslím, že to konečně přišlo,“ přidal optimisticky.

Slovácko C se ale proti Jalubí pořádně nadřelo. „Pro nás to byl těžký zápas,“ souhlasí Bahula.

„Stejně jako doma s Nedakonicemi jsme měli ze začátku herně navrch, vytvořili jsme si dvě šance, ale gól jsme nedali. Hosté se postupně zlepšili, převzali taktovku,“ pokračuje v hodnocení.

V prvním poločase zahrozily oba týmy, skóre se ale nezměnilo. „Domácí vstoupili do utkání lépe, dvacet minut měli převahu. Z tlaku vznikly i nějaké závary, všechny jsme ale přečkali a postupně jsme se dostali i my do hry, což jsem trochu čekal, protože z předcházejících hodnocení vyplynulo, že Slovácko C se pokaždé od začátku snažilo diktovat hru a dneska tomu bylo taky tak. Po dvacet minutách jsme se zlepšili, ale žádnou velkou šanci jsme neměli,“ říká kouč Jalubí Filip Grebeníček.

Vzruch a pořádné tutovky přišly až po změně stran. „Prvních patnáct minut druhé půle jsme měli snad pět vyložených šancí, bohužel jsme je naší nekvalitou nedali,“ mrzí Grebeníčka.

Proti skvělému domácímu brankáři Lakovi neuspěli Vrábl, Klein, Kolář ani Blaha. Na druhé straně se několikrát vyznamenal výtečně chytající gólman David, kterému při dorážce Kříže zblízka pomohlo i břevno.

Dlouhé čekání na vedoucí branku utnul až v 74. minutě domácí dorostenec Kocman, který povedenou ranou otevřel skóre. „Zápas rozhodla trefa domácích, za stavu 1:0 už to byl spíše boje ve středu hřiště. My utkání dohráli v křeči,“ připouští Grebeníček.

Jalubí se snažilo, do dalších šancí už se ale nedostalo. Domácí naopak mohli své vedení několikrát navýšit, ujala se až na konci střela Tomáše Davida, kterého předtím vychytal hostující brankář.

„Jsem rád, že jsme se konečně potkali v tom složení, v jakém máme být. Po delší dobře přišel i Adam Balaštík. Snad budeme hrát ve středu tabulky. I když nás lidé chválí, že hrajeme dobrý fotbal, doteď jsme body nesbírali,“ připomíná Bahula.

Zatímco Slovácko C slaví první výhru, soupeř získal jediný bod a je poslední. „My jsme v posledních dvou zápasech herně nepropadli, ale individuálně jsme na tom nebyli dobře. Zápas se mohl divákům líbit. I když to místy bylo zbytečně ostré či vyhecované, nakonec to nijak nevybočilo,“ dodal Grebeníček.