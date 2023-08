Sadům to po letní obměně v úvodu sezony výsledkově drhne. Fotbalisté Slovácka C pod vedením nového trenéra Romana Svobody po venkovní porážce v Nezdenicích nezvládli ani nedělní domácí duel s Nedakonicemi, které i přes rozpačitý úvod soupeře zdolaly jasně 4:0.

Sllovácko C - Nedakonice 0:4 | Video: Libor Kopl

Hosty za třemi body nasměroval Tadeáš Král, jenž se v první půli trefil dvakrát, protivníka po změně stran dorazili David Kopčil z penalty a Jan Hyrák.

„Jsem moc rád, že nám o týden opožděný vstup do sezony výsledkově vyšel. Vždy je důležité dobře začít, za tři body jsme rádi,“ radoval se trenér Nedakonic Michal Lukůvka.

Okresní přebor, 2. kolo -

1. FC SLOVÁCKO C – TJ SOKOL NEDAKONICE 0:4 (0:2)

Branky: 29. a 35. Tadeáš Král, 67. David Kopčil z penalty, 72. Jan Hyrák. Rozhodčí: Huráb. Diváci: 90.

Sokol měl ze zápasu respekt, protože do Sadů dorazili bez tří hráčů, navíc neznali sílu nedělního protivníka. „Sady v létě obměnily tým, byly pro nás velkou neznámou. Nevěděli jsme do čeho jdeme,“ přiznává Lukůvka.

Hosté se sice chvíli rozkoukávali a mohli být rádi, že v úvodu střetnutí neinkasovali branku, postupně se ale rozehráli a nakonec duel jasně ovládli.

„Výsledek je pro nás samozřejmě velkým zklamáním, takto jsme doma začít nechtěli,“ říká smutně trenér Slovácka C Roman Svoboda.

„Herně to sice nebylo vyloženě špatné, bohužel se opakují chyby z minulého týdne v Nezdenicích. Zatímco my hrajeme fotbal a útočíme, soupeři dávají góly,“ pokračuje v hodnocení.

„Místo toho, aby to v páté minutě bylo 2:0, tak neproměníme šance a pak během krátké chvíle dostaneme dvě branky a už se vezeme. Je to škoda, Tomáš David mohl alespoň jednu ze dvou tutovek dát, pak by se nám hrálo úplně jinak,“ ví dobře.

Nedakonice se po zranění a odstoupení zkušeného stopera Mojžíše semkli a začali rovněž protivníka zlobit. „Soupeř hrál chytře, zezadu a na brejky. V záloze navíc měl nadstandardního hráče Davida Kopčila, který jeho hru usměrnil, dal jí řád. Když bylo potřeba, tak to zrychlil nebo naopak přidržel míč. My jsme byli v ofenzivě jaloví, proto jsme podruhé prohráli,“ uvedl Svoboda.

Nedakonice si věděly rady i bez zraněné jedničky Holého. Ten si v poháru na Žítkové zlomil nohu, takže jej musel zastoupit Vojtěch Hasník. „Což je takový obojživelník. V minulosti za nás chytal i hrál,“ připomíná Lukůvka.

Ze slabiny se ale nakonec vyklubala velká zbraň hostů. Hasník spoluhráče hlavně na začátku parádně podržel. „Zlomový moment utkání přišel hned v úvodu za bezbrankového stavu, kdy fantasticky chytil na čáře hlavičku domácího hráče. I díky tomuto vynikajícímu zákroku jsme přečkali úvodní nápor soupeře,“ prohlásil Lukůvka.

Jeho tým se po trošku vlažném začátku zvedli a začal hrát. Děj se po většinu času odvíjel ve středu pole, nebezpečnější byli postupem času hosté. „Pomohly nám dvě branky Krále v prvním poločase,“ ví dobře Lukůvka.

Krajní záložník se nejprve prosadil povedenou střelou, pak poslal hlavou míč přesně k tyči.

Nedakonice i po změně stran dobře bránily a spoléhaly spíše na brejky. Třetí gól přidaly z pokutového kopu, vzápětí skórovaly počtvrté a utkání se velkém vedru v poklidu dohrály.

Jen škoda zranění stopera Mojžíše hned v 8 minutě. „Má něco s kolenem, snad to nebude nic vážného,“ doufá Lukůvka.

Vzhledem k úzkému kádru by totiž v dalším kole proti Jalubí musel zřejmě hrát.