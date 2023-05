„Zapili jsme to velmi dobře. Někteří to ještě zapijí i v pondělí. Prodloužený víkend nám velmi pomohl,“ říká s úsměvem Roman Martiš.

Jednadvacetiletý mladík přispěl k debaklu dvěma trefami. Střelecky se činili hlavně zkušení borci. Martin Zalubil se stejně jako Ondřej Machala prosadil čtyřikrát, Petr Vozár se blýskl hattrickem.

Okresní soutěž, skupina A, 20. kolo -

TJ SPARTAK HLUK B – TJ DRUŽSTEVNÍK POPOVICE 23:0 (12:0)

Branky: 15., 31., 41. a 66. Martin Zalubil, 28., 65., 65. a 70. Ondřej Machala, 8., 16. a 85. Petr Vozár, 13. a 30. Martin Blaha, 14. a 74. Roman Martiš, 45. a 80. Tomáš Martiš, 24. a 72. Petr Šorfa, 4. Petr Kuřina, 57. Adam Gášek, 67. Matěj Pančík, 73. Jan Sabo. Rozhodčí: Konrád. Diváci: 20.

Mezi střelce se nakonec zapsalo jedenáct hráčů, ze základní sestavy se neprosadil jen Jan Machala.

„S vítězstvím jsme všichni počítali, jelikož jsme na koni a hráli jsme s posledním celkem, ale nikdo nečekal takový astronomický výsledek. 23:0 je podle mě v Hluku rekord, který nikdo nezažil,“ říká Roman Martiš.

Talentovaný mladík stejné skóre jednou zažil už v žácích, teď se dočkal i mezi muži. „Naše tabule počítá pouze do devatenácti, tak jsem si to opět připomenul,“ usmívá se. I když skóre narůstalo a hrstka fanoušků si góly užívala, samotné aktéry utkání až tolik nebavilo. „Bylo to jednoznačné. Potřebovali bychom vyrovnanějšího soupeře. Sice hosté taky měli nějakou šanci, ze které by mohli skórovat, ale byli jsme produktivnější. Tento zápas nám moc nedal,“ ví Martiš.

Hlučanům soupeře bylo chvílemi líto, v demolici ale pokračovali dál. „I kdybychom hráli proti lidem, kteří neví, že balon je kulatý, tak pořád útočíme, střílíme branky. Každopádně obrovský respekt soupeři za to, že to ani po poločase nevzdal, bojoval dál a důstojně to dohrál i za stavu 12:0,“ prohlásil.

Fotbalisté Spartaku ale Popovice nešetřili ani po změně stran, přidali dalších jedenáct branek a dál se bavili.

„Když vezmu v potaz to, že v pátek hrajeme pohár s Bílovicemi, tak takový zápas nám opravdu nic nedá. Za takového stavu už oba týmy chtěly, aby utkání skončilo. My jsme samozřejmě chtěli dát gólů co nejvíce, ale bylo to spíše individuální než týmové,“ říká.

Béčko Hluku je stejně jako první tým v čele své soutěže a míří za postupem do okresního přeboru. Spartak vede okresní soutěž skupiny A o osm bodů před druhým Velehradem, k dobru má navíc domácí dohrávku s Hradčovicemi.

„Myslím, že teď už nás nikdo nezastaví,“ je přesvědčený Martiš.

Jednadvacetiletý fotbalista se na okresní přebor stejně jako další hráči Hluku těší. „Momentálně je pro nás jasný cíl vyhrát soutěž a okresní pohár a příští rok se držet v čele tabulky. Co jsem slyšel, tak dokonce si hodně soupeřů přeje, abychom tuto soutěž opustili, že tam nemáme co dělat,“ říká s úsměvem.

Sílu Hluku nyní pocítí Bílovice. Právě s nimi se rezerva Spartaku v pátek utká v semifinále okresního poháru. Pro oba týmy jde o velkou výzvu, obrovskou motivaci zahrát si na prvoligovém stadionu Slovácka.

„Podle mě je to největší odměna v poháru,“ má jasno Martiš.

Jako kluk v přípravce vedl ligové fotbalisty za ruce, na hlavní ploše si zahrál o poločase. Teď může na Městském stadionu Miroslava Valenty staršího odehrát kompletních devadesát minut.

„Pro nás je jasný cíl vyhrát soutěž i pohár. V Hluku potom budou velké oslavy, protože už teď počítáme s titulem pro áčko i béčko. K tomu vyhrát okresní pohár, také mládež je na tom skvěle,“ dodává Martiš.