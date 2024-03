Šestašedesátiletý trenér na podzim koučoval Nezdenicemi, se kterými je pátý. V zimě se mu ale ozvala také konkurenční Březová. U předposledního mančaftu v minulosti působil. Kalina s návratem do známého prostředí neměl problém. Pokud to bude časově stíhat, bude ve druhé polovině sezony řídit dva mančafty.

„Jsme tak předběžně domluvení,“ přiznává známý odborník. „Nezdenice doma hrávají v sobotu, Březová v neděli, utkání by neměly tolik kolidovat. Nad nabídkou jsem neváhal. Kdyby se mi Březová loni v létě ozvala o den dřív, tak bych tam už dávno byl. Ale jelikož jsem to slíbil Nezdenicím, nechtěl jsem naši dohodu porušit. Vím, že je to nestandardní, ale věřím, že si s tím poradím. Snad to bude fungovat,“ doufá.

V Březové skončil Jindřich Blažek, se Sokolem se rozloučil už na podzim, po posledním domácím zápase s Babicemi (1:4).

Blažek v lednu 2022 převzal tým paradoxně právě po Kalinovi. Tehdy měl za úkol udržet tým v okresním přeboru, což se mu sice nepodařilo, ale o rok později slavil návrat do vyšší soutěže.

Aktuálně je Březová s dvanácti body předposlední, na jaře ji čeká další boj o záchranu.

Tréninkový proces má na starosti především Jan Trecha, Kalina mu bude pomáhat hlavně při zápasech.

Když ale nastoupí proti Nezdenicím, bude to mít šestašedesátiletý odborník složité. „Už se mě na to známí ptali. Odpověď si zatím nechám pro sebe, řeknu ji až po vzájemném utkání,“ usmívá se.

Březová v zimní přípravě sehrála dva přípravné zápasy. Na zimním turnaji v Uherském Brodě podlehla béčku Strání 1:3, následně přehrála Starý Hrozenkov 6:2, víkendový duel se slovenskou Bošácou byl zrušen.

Nezdenice sehrály pouze jeden duel. Dorostu Uherského Brodu podlehlo na Lapači 2:3. Oba góly vstřelil Pavlis.

„Zápas poznamenal obrovský vítr. Po prvním poločase jsme prohrávali 0:2, výsledek jsme po přestávce srovnali na 2:2, ale chvíli před koncem jsme inkasovali třetí branku. My jsme měli další dvě nebo tři šance, ale soupeř nakonec o ten gól vyhrál zaslouženě,“ uznává Kalina.

V Nezdenicích má k dispozici stejný kádr jako na podzim. „Změny nejsou žádné, pokračujeme ve stávajícím složení,“ hlásí.

Březová se naopak mužstvo snaží doplnit, v hledáčku má hlavně hráče Strání B.