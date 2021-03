Restart výkonnostního fotbalu se tak odkládá, druhý tým okresního přeboru Uherskohradišťska se tak na trávníky jenom tak nevrátí.

„Samozřejmě všechny nás moc štve, že nemůžeme sportovat. Osobně bych byl rád, kdyby se za nějakých podmínek soutěže rozběhly i později a dohrávaly se třeba i v létě,“ přeje si trenér Prakšic Vladimír Polák.

Pětatřicetiletému kouči by ani nevadilo, pokud by na zápasy nesměli diváci a hrálo by se třeba za zavřenými dveřmi. „Za současné situace by se to dalo pochopit. I když se na těchto úrovních fotbal hraje hlavně pro fanoušky, spousta kluků ho dělá také pro sebe, takže lepší nastupovat bez diváků než další půlrok nic nedělat,“ ví dobře.

„Fotbal nám přináší radost. Je to příjemné odreagování od každodenních starostí, každému teď chybí. Žádný trénink nebo fotbálek s kamarády nenahradí soutěžní zápas,“ míní.

Vzhledem k poslednímu zpřísnění ale Polák brzký restart výkonnostního fotbalu neočekává. „Ještě na začátku ledna jsem si říkal, že by se to do února mohlo zklidnit a my mohli začít se společným tréninkem. Místo toho čísla ještě narostla, situace je čím dál horší, takže nyní jsem spíše skeptický,“ přiznává.

Mužstva z okresního přeboru Uherskohradišťska na podzim odehrála jenom devět kol, k završení alespoň poloviny sezony, aby soutěž mohla být uzvařená, zbývají ještě čtyři utkání. „To by se v květnu nebo červnu mohlo stihnout, aby se mohlo sestupovat a postupovat. na druhé straně taky může dojít k anulování ročníku,“ uvědomuje si Polák.

Fotbalisté Prakšic by na jaře rádi zabojovali o postup do krajské I. B třídy. Našlápnuto mají dobře, na vedoucí Polešovice ztrácejí jenom tři body. Tým je navíc mladý, většina hráčů má kariéru teprve před sebou. „Na soupisce máme jedenáct hráčů do jednadvaceti let, kádr nepotřebujeme nijak přebudovávat, doplňovat, měnit. Naopak, pokud zůstane pohromadě, bude každým rokem růst,“ myslí si Polák.

„I když někteří starší kluci časem skončí, v Prakšicích se o budoucnost nemusí bát. Ze současného týmu budou těžit ještě dlouho,“ je přesvědčený.

I proto vedení klubu žádné posily neláká. Také trenér Polák je nyní spokojený. Hráčů má k dispozici až moc. „Je nás dvacet, občas i víc a už se mi při zápase stalo, že na některé kluky ani nevyšel dres, což není nic příjemného. Z toho důvodu jsme do mužstva nezasahovali. Chceme přirozený vývoj, pracovat s domácími kluky. Věřím, že máme na to, abychom bojovali o postup šli výš,“ prohlásil.

I když se v Prakšicích snažili chvilku trénovat, nakonec své snažení vzdali a nyní se připravují individuálně. Každý čeká, co bude dál. Trenér Polák bez fotbalu ani ve stavu nouze není. V televizi sleduje zápasy ligové i pohárové zápasy a čeká na restart. „Fotbalem žiji, takže stejně jako spousta dalších lidí se nyní cítím ochuzený. Moc mi chybí,“ dodává.