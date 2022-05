O postupu se v kabině se spoluhráči nebaví, zatím to není téma. „Teď to nemá smysl řešit. Začneme to řešit, až tato situace nastane,“ zůstává v klidu čtyřiadvacetiletý forvard.

Fotbalista Nezdenic Marek Kolínek.Zdroj: se svolením Marka Kolínka

Svěřenci trenéra Jiřího Vystrčila nabrali v okresním přeboru slušnou formu. I když schytali příděl v Bílovicích, doma podlehli Babicím a ztratili vedení 3:0 právě s Prakšicemi, další zápasy zvládli skvěle a drží se nahoře.

„Navázali jsme na výkony z konce podzimu. Ustálila se sestava, celkem se nám vyhýbají zranění, naopak se nám upravil Pavel Struhař, takže si držíme formu a funguje to,“ těší Kolínka.

Nezdeničtí uspěli i o víkendu v Uherském Hradišti, kde zdolali domácí Slovácko C 4:1.

„Do Sadů jsme odjížděli s respektem, ale věříme si na každého soupeře. Vyšel nám začátek zápasu, kdy jsme brzy vedli a před poločasem jsme vedení navýšili. Ve druhé půli jsme po penaltě domácích naštěstí hned odpověděli, pak přidali čtvrtou branku a konec jsme si pohlídali,“ hodnotí duel.

Kolínkovi se v neděli parádně dařilo. V zápase 24. kola se blýskl hattrickem. „Výborně hrál celý tým. Sám za sebe jsem ale rád, že jsem byl konečně efektivní a pomohl ke třem bodům,“ říká autor patnácti letošních gólů.

Tři branky v jednom utkání dal po dvou letech. Tehdy doma sestřelil Kněžpole, nyní zase zničil Slovácko C.

Pokladník Jiří Uličník hned po pokřiku v kabině spoluhráči sdělil symbolickou částku, kterou bude muset za hattrick zaplatit. „Litr slivovice slíbil děda, který je náš velký fanoušek a donese ji rád,“ usmívá se Kolínek.

Soupeřova útočníka chválil i domácí kouč Ladislav Pochylý.

„Hodnocení trenéra jsem četl a samozřejmě mě to těší. Jsem rád za každou pochvalu nezdenického fotbalu,“ říká.

Zatímco hosté slavili další triumf, soupeř se po dalším zaváhání namočil v oji o udržení v soutěži, ze které sestupují čtyři týmy. „Vůbec jsem to nevěděl. Dočetl jsem se o tom v novinách. Za mě je to hodně. Konec sezony ještě bude v boji o záchranu zajímavý, naštěstí nás se to netýká,“ oddechl si.

I když se Nezdenicím na jaře daří, jeden z nejlepších střelec soutěže se již těší na léto, prázdniny. „Konečně budeme mít s bráchou čas na ryby, na které se přes sezonu moc nedostaneme,“ dodává.