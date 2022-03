„Jsme spokojení. Věděli jsme, že nás čeká zřejmě nejtěžší pohárový zápas v tomto ročníku, protože podmínky ve Vážanech nejsou moc příjemné. Soupeř má v sestavě zkušené a urostlé hráče, takže po fyzické stránce to bylo pro nás hrozně složité. Na nerovném trávníku to nemělo s fotbalem mnoho společného, byl to hlavně boj. I když jsme utrpěli nějaké ztráty, vítězství je pro nás velmi cenné,“ uvedl hostující trenér Filip Grebeníček.