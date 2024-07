„Je za tím totální obměna kádru,“ tvrdí hrající jednatel klubu a taky kapitán týmu Lukáš Mimránek.

„Zatím to vypadá, že to konečně funguje. Samozřejmě nyní je to super, ale pořád jsou to jenom dva zápasy, které se nám podařily. Musíme dál makat a sehrávat se. Hlavní je, že to kluky baví a že je nás dost. Teď to chce stabilizovat mančaft, abychom byli dobře připravení na soutěž,“ ví dobře.

Za vzestupem Popovic stojí také nový trenér Vladimír Pípal, jenž naposledy vedl Slovácko C.

Družstevník se v létě poctivě připravoval, scházel se dvakrát v týdnu. Účast byla pokaždé slušná, počet hráčů neklesl pod deset.

Spojení s Vlčnovem nemá podle Mimránka na zlepšení žádný vliv. „Oslovili jsme a získali kluky z Popovic, co hráli jinde nebo se k fotbalu vrátili,“ vysvětluje.

„Po dvou letech zmaru, kdy jsme bohužel měli i existenční problémy a byli na totálním dně, kluci ukázali, že mají srdce na pravém místě, že jim fotbal v Popovicích není lhostejný a chtějí nám pomoct, čehož si vážím,“ pronesl.

Trenér Pípal tak může počítat s navrátilcem ze Slavkova Jiřím Omelkou, k fotbalu se vrátil Petr Šudřich.

Kvalitu i konkurenci zvýší perspektivní dorostenci Dominik Šrámek z Polešovic a Petr Toman z Hradčovic, z Mařatic dorazili jiní mladíci Petr Petrakovič a Jakub Vlachynský.

Výraznou tváří je i Baterdene Battseren. Šestatřicetiletý fotbalista prošel Spartou Krč. Přestěhoval se ale do Vések a nyní bude nosit dres Popovic.

Nejhorší tým minulé sezony okresní soutěže Uherskohradišťska skupiny A vstoupí do nového soutěžního ročníku v Mistřicích, kde to bude mít sakra těžké. Předem odepisovat Družstevník už ale nikdo nebude.