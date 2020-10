Miroslav Hlahůlek, trenér Polešovic: „Pro Jarošov je výsledek až příliš krutý. Pro nás to nebyl jednoduchý zápas. Soupeři jsme do přestávky odskočili na 4:0, pátým gólem jsme utkání definitivně rozhodli. Hosté rezignovali, zabalili to a ke konci se zhroutili. Kluky musím pochválit. Opravdu na nich byla vidět velká snaha. Hráli s chutí a podali velmi dobrý výkon. Škoda, že jsme na konci inkasovali červenou kartu. Soupeř ale taky dohrával v deseti, protože po vystřídání tří hráčů odstoupil Marek Stojaspal. Věřím, že to nebude nic vážného. Fotbal jde totiž v takových chvílích stranou. Zdraví je na prvním místě.“

Branky: 2., 4., 63., 71. a 86. Tomáš Fantura Tomáš, 34. Jiří Hasoň, 42. Erik Měšťánek, 75. Matěj Kubiš, 77. Ondřej Svoboda, 81. Jan Vaculík. Rozhodčí: Kubíček. Červená karta: 89. Tomáš Ficek (Polešovice). Bez diváků.

STRÁNÍ B – BABICE 6:0 (3:0)

Pavel Bruštík, trenér Strání B: „Z naší strany to byl výborný zápas. Nám výrazně pomohli kluci z áčka. Vidět byl hlavně Ondřejka, který dal čtyři góly, ale dobře hráli i ostatní kluci. Babice však nehrály vůbec špatně. Herně to bylo poměrně vyrovnané, i hosté měli šance. K nám se ale přiklonilo také štěstí. V zakončení jsme byli přesnější. Celkově to byl naprosto klidný a pohodový zápas. Vyšlo nám to, co v minulých zápasech ne.“

Tomáš Stýskal, trenér Babic: „Co mám zprávy, tak proti nám nastoupilo snad sedm hráčů z divizního kádru, takže největší rozdíl mezi soupeři byl v pohybu a fotbalových dovednostech. Ve Strání jsme neměli nárok. Za celé utkání jsme si nevypracovali pořádnou šanci. Soupeř byl jasně lepší, klidně mohl vyhrát i vyšším rozdílem. My jsme zahrozili až když domácí za rozhodnutého stavu polevili. Nastřelili jsme z brejku tyčku, soupeř toho měl mnohem víc. Nám nepřijel brankář, chyběli nám i další kluci, ale na to se nevymlouváme. Strání bylo jasně lepší, vyhrálo zaslouženě.“

Branky: 4., 41., 49. a 76. Václav Ondřejka, 44. Patrik Zderčík, 62. Ondřej Kolaja. Rozhodčí: Korolovych. Bez diváků.

HUŠTĚNOVICE – NEDAKONICE 1:1 (0:1)

Petr Malenovský, trenér Huštěnovic: „Podle vývoje hry je remíza určitě zasloužená. Samozřejmě pro hosty je výsledek krutý, protože vyložených šancí měli asi víc. Navíc dostali smolný gól z poslední akce i střely zápasu. Rozhodčí je pak už nenechal ani rozehrát. My jsme ve druhé půlce měli větší územní převahu. Museli jsme se tlačit dopředu, protože v první půli jsme dostali hloupý gól po velké hrubé chybě obrany. Kluci se nedomluvili a osamocený hostující hráč chytře přehodil brankáře. Byl to hloupý gól, ale zase jsme předtím z jiných příležitostí branku nedostali. Podržel nás i gólman.“

Michal Lukůvka, trenér Nedakonic: „Zápas jsme ztratili sami. Za podpory větru jsme v prvním poločase na hřišti dominovali a soupeře jasně přehrávali. Vytvořili jsme si i několik brankových příležitostí. Z nich jsme bohužel dokázali dát jenom jeden gól. Přitom jsme klidně mohli vést 3:0 nebo 4:0. Ve druhé půli se to otočilo. Po větru zase hrál soupeř a hra se malinko vyrovnala. Z naší strany už to nebylo tak dobré. Přesto jsme měli několik příležitostí k tomu, abychom vedení pojistili a zápas definitivně strhli na svoji stranu. Pokud bychom vedli 2:0 nebo 3:0, bylo by po zápase. Takto soupeř pořád cítil šanci a v závěru nás za naši nemohoucnost potrestal, když skóroval v nastavení z poslední akce utkání. Domácí vyrovnali po jejich první vážnější příležitost. Balon propadl v naší šestnáctce a jeden z jejich hráčů srovnal na 1:1. Pak rozhodčí pískl konec. Stane se, že dostaneme gól v devadesáté minutě, ale toto utkání se lámalo někde jinde.“

Branky: 90. Lubomír Puškáč - 31. Vojtěch Hasník. Rozhodčí: Tomanec. Bez diváků.

PRAKŠICE – HAVŘICE 3:1 (0:1)

Vladimír Polák, trenér Prakšic-Pašovic: „Sukup ještě za bezbrankového stavu na začátku utkání spálil dvě velké šance. Klidně jsme mohli vést, bohužel možnosti ke skórování jsme neproměnili. Naopak soupeř z ojedinělé akce dal vedoucí gól na 1:0. Nám to proti Havřicím nešlo kombinačně. Proti nepříjemnému a urostlému soupeři jsme se složitě prosazovali. Nehráli jsme tak dobře jako v jiných zápasech. Pomohlo nám ale vyloučení hostujícího hráče po druhé žluté kartě. Ve druhé půli jsme hráli proti deseti a přesilovku využili. Havřice fyzicky postupně odpadaly, asi i doplatily na zranění. Už v prvním poločase střídal jejich nejlepší střelec Rachůnek. Druhý poločas byl zcela v naší režii. Dali jsme tři branky po pohledných akcích a výsledek otočili. Nějaké šance jsme ještě zahodili. Klidně to mohlo být i víc, to by ale výsledek neodpovídal dění na trávníku. Naše hra nebyla taková, jako v jiných zápasech. Havřice byly nepříjemným soupeřem. Měly smůlu na zranění.“

Branky: 64. Radim Sukup, 69. Jonáš Kočica, 86. Lukáš Lysoněk - 13. Jan Bania. Rozhodčí: Králíček. Červená karta: 43. Marek Maršálek (Havřice). Bez diváků.

BÍLOVICE – ZÁHOROVICE 3:1 (0:0)

Miroslav Andrlík, trenér Záhorovic: „Zápas se mi hodnotí špatně. Z naší strany to bylo špatné utkání. Měli jsme jenom pár šancí ke vstřelení branky. Domácí byli hladovější, za výhrou šli víc. Zasloužená porážka. Opět už poněkolikáté jsme si dali vlastní branku, tentokrát na 2:1. Zápas byl jako přes kopírák. Věřím, že nám přestávka pomůže.“

Branky: 63. a 67. Petr Hlaváček, 81. Matěj Obal - 65. Pavel Krč z penalty. Rozhodčí: Rochovanský. Bez diváků.

KNĚŽPOLE – BŘEZOVÁ 1:0 (1:0)

Radim Palčík, trenér Kněžpole: „Soupeř k nám přijel oslabený o některé důležité hráče, ale ani my jsme zdaleka nebyli kompletní. Bylo to oboustranně vyrovnané utkání. Nemohu říct, že bychom Březovou přehrávali. Bohužel za bezbrankového stavu jsme neproměnili pokutový kop, který byl nařízený zcela správně. Kapitánovi Robertu Šopíkovi ji hostující brankář chytil. Bohužel penalta byla špatně kopnutá. Naštěstí se nám podařilo vstřelit branku do šatny. Hančík se prosadil střelou z boku na zadní tyč. O poločase jsme ho musel vystřídat, protože musel odjet do školy. Druhá půle byla vyrovnaná. Hosté otevřeli hru, měli tam nějaké závary, ale my jsme všechno hlavně díky výbornému brankáři přečkali. Na druhé straně jsme vedení mohli ještě pojistit, ale slabou střelu Zubalíka vykopl z brankové čáry jeden jejich hráč. Chtěl bych pochválit mužstvo za bojovnost, fotbalovosti tam znovu moc nebylo. Starší hráči jsou sice fotbaloví, ale zase nemají kondici, u mladších kluků je to obráceně. Na Březovou to ale tentokrát stačilo.“

Ladislav Kalina, trenér Březové: „Od začátku sezony nám chybí klíčoví hráči. Teď nám vypadl Trecha a naposledy i Uher. Nebudu se na to vymlouvat, ale pátý zápas po sobě nastupujeme s jedním náhradníkem. Prostě ten kdo přijde, ten hraje. Soupeř perfektně bránil, měli vynikajícího brankáře. Když už jsme se dostali do šance, on to bravurními zákroky pochytal. Uměl i vyběhnout. Za celý zápas jsme si vypracovali dvě, tři gólovky. Ve 43. minutě jsme přežili penaltu soupeře, kterého Bruštík vychytal. Utkání rozhodla branka těsně před půlí. Posledních dvacet minu už jsme hráli na půlce soupeře, který ale velice dobře bránil. Hráči Kněžpole stáli ve vápně a míče v klidu odvraceli, všechny centry pochytali. Nejblíže vyrovnání byl v nastaveném čase Machálek. Jeho tutovku ale domácí gólman perfektně chytil. Z naší strany to oproti minulému utkání bylo malinko nervóznější. Nedařily se nám ani přihrávky. Domácí si zasloužili vyhrát, o ten gól byli lepší.“

Branka: 45. Dominik Hančík. Rozhodčí: Bednář. Bez diváků.

BŘEZOLUPY – NEZDENICE ODLOŽENO NA NEURČITO.

Pavel Hubáček, předseda SK Březolupy: „Hosté nás v sobotu večer informovali, že mají pozitivního člena kádru na covid-19, několik hráčů v karanténě. Stejně jako všechny kluby budeme situaci sledovat, nicméně se obávám, že letos se už zápasu nedočkáme.“

#facr-vysledky|9329 |10#

#facr-tabulka|9329 #

ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU