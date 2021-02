Lídr okresního přeboru Uherskohradišťska samozřejmě dodržuje všechny bezpečnostní a hygienická opatření. Jelikož ale nikdo neví, kdy se soutěž rozjede, docházka není taková, jako běžně v sezoně nebo v předcházejících zimních obdobích. „Kluci vědí, že není kam spěchat. Nikdo nevidí světlo na konci tunelu, i proto jich chodí méně než obvykle,“ chápe svěřence Hlahůlek.

Ani známý bouřlivák letošní zvláštní přípravu nijak nehrotí. „Kluci si trochu zaběhají v terénu. Víc zatím neděláme,“ tvrdí. „Podmínky jsou stejně pro všechny stejné. Nikdo nemá nějakou výhodu.“ míní.

Ani nemůže. Hřiště jsou po oblevě podmáčená, kvůli vládním nařízením na nich může stejně jenom dvojice. Start jarní části byl odložený na neurčito. Nikdo neví, jaké kroky přijdou nyní. „Situace je složitá. Ani já na to nemám nějaký názor. Přál bych si, aby soutěž pokračovala, ale že se celý ročník dohraje, tomu moc nevěřím,“ říká upřímně.

Polešovice přitom mají za sebou nadmíru vydařený podzim. Po devíti kolech bez porážky vedou tabulky, před druhými Prakšicemi mají tříbodový náskok. Že by kvůli pandemii koromaviru přišli o postup, ale vůbec neřeší. „Žádná tragédie by to nebyla. V okrese jsme spokojení, o vyšší třídě jsme se ani nebavili,“ tvrdí Hlahůlek. „Předsezonní cíle byly úplně jiné. Všichni jsme překvapení, že jsme tak vysoko,“ přidává.

Polešovice navíc v dlouhé pauze zřejmě přišly o dva hráče základní sestavy. Vládní restrikce jim vzaly chuť do fotbalu, trenérovi oznámili, ať s nimi už nepočítá. „Vůbec s námi nechodí. Šanci tak dostanou mladší kluci, což je zase dobrý vklad do budoucna,“ míní Hlahůlek.

S šikovnými a perspektivními dorostenci pracuje i ve Slovácku. Ve vyhlášené akademii má na starosti starší dorost, u kterého spolupracuje hlavně s Tomášem Stýskalem. „Kluci z osmnáctky a devatenáctky, co mají profesionální smlouvy, tak mohou trénovat normálně, ostatní se připravují individuálně,“ informuje.

Všem mládežníkům z moravského klubu dodávají energii borci z ligového áčka, kterým se nadmíru daří a po sobotním triumfu v Příbrami se posunuli před Jabloncem na třetí příčku tabulky.

„Mužstvo šlape. Zbytek sezony však nebude jednoduchý, těžší soupeři teprve přijdou,“ ví Hlahůlek.

Podle něj ale Slovácko má šanci pozici zaručující účast v předkole evropského poháru udržet. „Rozehrané to mají dobře,“ dodává.