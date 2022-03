Hosté byli fotbalovější, soupeře z nižší okresní soutěže ale ne těžkém terénu nezlomili. „Domácí byli šťastnější. Zdolali nás díky větší zodpovědnosti ve hře, přetlačili nás svojí jednoduchostí a důrazem. Ve Stříbrnicích byl hrozný terén, což soupeři vyhovovalo. Domácí dali čtyři góly, my tři, což rozhodlo,“ uvedl kouč poražených Tomáš Stýskal.

Pohár OFS Uherské Hradiště

Výsledky čtvrtfinále: SK Ostrožská Lhota – Spartak Hluk B 1:2 (1:2). Branky: 9. Kamil Horák – 40. Martin Blaha, 46. Jan Sabo z penalty. Rozhodčí: Mahdal – Kubáň, Hanáček. Diváci: 250.

Bílovice – Nedakonice 1:3 (1:1). Branky: 21. Petr Hlaváček - 1. Roman Sedlařík, 75. Ondřej Dvouletý, 82. Tomáš Král. Rozhodčí: Fridrich. Diváci: 76.

Stříbrnice – Babice 4:3 (1:1) Branky: 42., 44. a 68. Peter Vrták, 47. Lukáš Krsička – 38. a 61. Aleš Horsák, 57. Karel Bělíček. Rozhodčí: Obdržálek. Diváci: 67.

Vážany - Jalubí hraje se v neděli 27. března

S přechodem na přírodní trávu se složitě vypořádávali také fotbalisté Nedakonic. Sokol ale na rozdíl od Babic svoji úlohu zvládl, Bílovice zdolal 3:1.

„Na naší hře se projevil fakt, že jsme po dlouhé době hráli na přírodním trávníku. Stejně na tom byl i soupeř. I když domácí se snažili hřiště maximálně nachystat a bylo pročesané, hráči měli s kombinací a zpracováním míče obrovské problémy,“ všiml si hostující trenér Michal Lukůvka.

Jeho týmu skvěle vyšel začátek, když hned z první akce vstřelil Sedlařík vedoucí gól. „Rychlá branka nám ale spíše uškodila. Kluci se totiž malinko ukolébali. Soupeř naopak začal hrát a podařilo se mu skóre brzy vyrovnat,“ uvedl Lukůvka.

Klíčové chvíle přišly až v závěrečných dvaceti minutách. Vedení na stranu Nedakonic strhl Dvouletý, pojistku vzápětí přidal Král.

„Já jsem zápas bral spíše jako generálku na mistrovské zápasy. O přestávce jsem sestavu trochu prostřídal, obraz hry se ale nezměnil. Nebyl to fotbal, ale spíš boj. Nám se naštěstí podařilo vstřelit rozhodující druhý gól a pak ještě jeden,“ pronesl Lukůvka.

Podle domácího trenéra Martina Hrni soupeři pomohl k postupu i sudí Fridrich, který za nerozhodného stavu 1:1 neodpískal evidentní penaltu. „Rozhodčí nás jednoznačně zařezal,“ tvrdí bílovický kouč. „Už měl píšťalku v puse, ale náš hráč, který byl faulovaný, od něj v minulém zápase dostal červenou kartu, takže to nepískl,“ zlobil se Hrňa.

Z výkonu a přístupu sudího byl velmi zklamaný. „Bohužel v závěru jsme se nechali rozhodčím rozhodit. Druhý gól ale padl po naší chybě, za výsledek si můžeme sami,“ nesvádí všechno na arbitra Hrňa.

„Jinak jsme odehráli celkem dobrý zápas. Do sedmdesáté minuty to byl oboustranně slušný a bojovný fotbal bez vážnějších šancí, ale zato poctivě odpracovaný,“ prohlásil bílovický trenér.

Podívejte se: Ostrožská Lhota v poháru končí, Hluk poslal do čtvrtfinále Sabo

Dvanáctý tým okresního přeboru v zimní pauze posílil útočník Jan Sedlář, který se vrátil domů z Rakouska. Bílovice mají i novou dvojici brankářů. Comeback ohlásil Lukáš Polášek, nováčkem je Josef Zpěvák z Baťova.

Nedakonice před jarní části sezony přivedly pouze Ondřeje Juřenu z Polešovic.

V dalším nedělním čtvrtfinále Ostrožská Lhota nestačila na sousední Hluk, béčku Spartaku podlehla 1:2.

„Z naší strany to byla spíše nakopávaná, ale výhru jsme ubránili, což se počítá. Jinak to byl výborný a těžký zápas, jsem rád, že jsme ho zvládli. Je škoda, že jsme se s Ostrožskou Lhotou nepotkali až ve finále, protože tady byla suprová kulisa,“ uvedl kapitán hluckého béčka Petr Kuřina.

Domácí porážka i vyřazení štvalo. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, dali jsme branku a měli další šance. Postupně se hra obrátila, soupeř nás trošku zavřel. Bylo to bojovné utkání, hodně faulů. Také druhá půlka byla hodně rozkouskovaná, pořád se pískalo. Nemohli jsme najít cestu do branky. Hodně scházel náš nejlepší střelec Martin Zalubil. Doufáme, že stihne alespoň závěr jara. Nějak jsme museli sestavu slepit, nebylo to úplně ono,“ uznal kapitán SK Ostrožská Lhota Miroslav Machala.

Poslední čtvrtfinále mezi Vážany a Jalubím se odehraje v neděli 27. března.