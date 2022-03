„První přišel na trénink Stan. Jmenuje se Stanislav, my mu říkáme Stan. Přivedl ho otec, to jsme ještě trénovali v hale. Je to tak tři týdny. Zhruba před čtrnácti dny přišli další dva kluci, to už jsme trénovali na hřišti. Za žáky trénují tři kluci a jeden je v přípravce. Mají snahu se učit. Schází jim kopací techniky, ale důležité je, že je fotbal baví,“ hodnotil nové svěřence trenér Richard Dominik a ještě dodal důležitou věc.