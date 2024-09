„Po utkání mám smíšené pocity,“ přiznává trenér Slovácka C Roman Svoboda.

Výhrady měl hlavně k sudímu Mahdalovi. „Mrzí mě hlavně vyloučení brankáře Laka. Ještě předtím jsme ale měli kopat jasnou penaltu po nedovoleném zákroku hostujícího hráče. Sudí to nepískl a z protiútoku přišel souboj v naší šestnáctce, který vyvrcholil strkanicí,“ líčí Svoboda.

Okresní přebor, 6. kolo -

1. FC SLOVÁCKO C – TJ SOKOL KNĚŽPOLE 1:1 (1:1)

Branky: 6. Martin Svoboda – 40. Vít Valenta. Rozhodčí: Mahdal. Červená karta: 91. Tomáš Lako (Slovácko C). Diváci: 125.

„Hostující útočník Hančík strčil našeho dobíhajícího obránce, který trefil kolenem brankáře. Rozhodčí to nepískl, gólman Lako to neunesl a za oplácení šel ven, takže místo toho, abychom kopali v závěru penaltu jsme navíc přišli o vyloučeného brankáře,“ štvalo domácího kouče.

„Mrzí nás to, protože je to druhý zápas po sobě, co utkání rozhodla penalta v náš neprospěch. Nevím, co jsme komu udělali špatného, ale nelíbí se nám to,“ přidává naštvaně.

Až na zbytečně vyhrocený závěr bylo utkání poměrně klidné, bezkonfliktní, což potvrdil i hostující trenér Radim Palčík.

Diváci v Sadech viděli vyrovnaný a remízový zápas. „Dělba bodů je spravedlivá,“ míní Svoboda.

Slovácko C šlo do vedení už v 5. minutě, kdy se prosadil trenérův syn Martin. „Dostal na pravou stranu hřiště dlouhý křižný pas. Přeskočil obránce, balon si dobře zpracoval a střelou na protější tyč otevřel skóre,“ popisuje domácí kouč.

Hosté ale ve druhé polovině první půle převzali iniciativu a byli lepší na míči. Vypracovali si několik šancí, které brankář Lako chytil. „Zneškodnil soupeři čtyři nebo pět těžkých střel,“ přitakává Svoboda.

Inkasoval pouze z kopačky Valenty ve 40. minutě. „Prokázal, že je to na tuto třídu pořád nadstandardní hráč. Klobouk dolů před ním,“ vysekl opoře Sokola poklonu trenér Derfly.

Hosté z Kněžpole byli i ve druhé půli lepší, ke konci střetnutí ale znovu hrozil i soupeř. Rozhodnout mohli Svoboda s Bahulou, skóre 1:1 se ale nezměnilo.

„Utkání mohlo skončit jakkoliv, remíza je na konec spravedlivá,“ uvedl Svoboda.

Soupeř byl s bodem spokojený.

„Domácí začali lépe než my a prvních dvacet minut byli herně lepší. My jsme udělali chybu, kterou soupeř potrestal. Sady měly více ze hry, ale do poločasu jsme skóre Valentou srovnali. Jinak to od nás bylo takové nemastné, neslané. Domácí měli čtyři rohy, klidně mohli dát dva góly,“ přiznal Palčík.

Zatímco hosté byli kompletní, Slovácko C koní nemoci a zranění. „Sestavu složitě dáváme dohromady,“ přiznává Svoboda. „Soupeř má mladý a kvalitní tým. Neměli jsme to jednoduché,“ dodal Palčík.